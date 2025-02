I look che hanno fatto tendenza

Sanremo 2025 ha regalato al pubblico non solo musica, ma anche una vera e propria sfilata di bellezza. I beauty look delle star hanno catturato l’attenzione, offrendo spunti per le tendenze del prossimo anno. Tra i vari stili, l’effetto lucido sui capelli ha dominato la scena, diventando un simbolo di eleganza e raffinatezza. Molti artisti, sia in gara che ospiti, hanno optato per questo look, dimostrando che la lucentezza è sinonimo di glamour.

Make-up audaci e creativi

Il make-up ha visto protagonisti i cat eye e i toni frosty, perfetti per un’edizione che ha celebrato la creatività. Clara ed Elodie hanno incantato con i loro look in stile Y2K, caratterizzati da ombretti scintillanti e labbra nude. La serata finale ha visto un’esplosione di colori e forme, con un trucco che sembrava ispirato ai cartoni animati, rendendo ogni artista una vera e propria icona di stile. Ombretti champagne e ciglia finte hanno completato il look, rendendolo chic e giocoso.

Acconciature da sogno

Le acconciature hanno giocato un ruolo fondamentale, con chignon lucidi e raffinati che hanno catturato l’attenzione. Lo sleek bow bun, creato da Salvo Filetti, ha rappresentato la massima espressione di eleganza, mentre il make-up occhi scintillante ha aggiunto un tocco di magia. Anche il look di Elodie, con capelli lisci e lucidi, ha fatto sognare, mentre il suo trucco con ombretto bianco iridescente ha esaltato la sua bellezza. Ogni artista ha portato sul palco un pezzo della propria personalità, rendendo Sanremo un evento indimenticabile.

Il ritorno di stili iconici

Tra le tendenze più chiacchierate, l’hime haircut, noto anche come jellyfish cut, ha fatto il suo trionfale ritorno. Francesca Michielin ha sfoggiato questo taglio con grande stile, dimostrando che la moda è ciclica e che i look del passato possono tornare a essere attuali. Anche Noemi ha reinterpretato il look di Rita Hayworth, con onde lucide e trucco monocromatico, dimostrando che la bellezza classica può essere reinventata in chiave moderna.

Il potere del glow

Infine, il glow è stato il vero protagonista di Sanremo 2025. Bianca Balti ha dimostrato che a volte basta poco per brillare: un blush delicato e un rossetto lucido possono fare la differenza. La sua eleganza, unita a un sorriso contagioso, ha illuminato il palco, ricordando a tutte le donne che la bellezza risiede anche nella semplicità. Con look che spaziano dal coquette al classico, Sanremo ha offerto una panoramica di stili che continueranno a ispirare per i mesi a venire.