I beauty look più iconici dei BAFTA Awards 2023

I trend beauty dal red carpet

I BAFTA Awards, celebrati con grande stile, hanno offerto un palcoscenico straordinario per le star di Hollywood, che hanno sfoggiato i loro look più glamour. Quest’anno, il tappeto rosso è stato un vero e proprio festival di bellezza, con tendenze che promettono di influenzare il mondo della moda e del make-up per la prossima stagione. Dalle labbra rosso fuoco agli chignon eleganti, ogni dettaglio è stato curato per catturare l’attenzione.

Minimalismo e eleganza: il look di Selena Gomez

Selena Gomez ha scelto un’estetica minimalista che ha messo in risalto la sua bellezza naturale. Con uno chignon che incorniciava il viso, l’attrice ha optato per un trucco leggero, caratterizzato da un fard rosa delicato e un ombretto neutro. L’eye-liner ha allungato il suo sguardo, mentre le labbra sono state accentuate da un rossetto color pesca, perfetto per un look fresco e sofisticato. Questo stile semplice ma d’effetto è un’ottima fonte di ispirazione per chi ama un trucco sobrio ma elegante.

Il fascino senza tempo di Ariana Grande

Ariana Grande ha reso omaggio allo stile iconico di Audrey Hepburn, con un make-up che ha esaltato il suo sguardo da cerbiatto. Le lunghe ciglia e l’eye-liner accentuato hanno creato un effetto drammatico, mentre un velo di bronzer ha riscaldato la sua carnagione. Le labbra, invece, sono state lasciate nude e lucide, conferendo un tocco di freschezza al look. Questo mix di eleganza vintage e modernità è perfetto per chi desidera un look classico ma attuale.

Colori audaci e hairstyle originali

Le labbra rosso fuoco sono state protagoniste anche per Saoirse Ronan e Lupita Nyong’o, che hanno scelto di far ruotare il loro beauty look attorno a questo colore audace. Ronan ha abbinato le labbra a uno chignon tirato e orecchini di diamanti, mentre Nyong’o ha optato per treccine e un finish luminoso, dimostrando che la creatività può essere espressa anche attraverso acconciature audaci. Gwendoline Christie ha colpito con onde platino e micro trecce, mentre Cynthia Erivo ha scelto un ombretto argentato metallizzato, creando un look che non è passato inosservato.

Il ritorno del no make-up look

Un’altra tendenza emersa è stata quella del “no make-up look”, rappresentata da Pamela Anderson, che ha scelto di presentarsi senza trucco, mostrando la sua bellezza naturale. I capelli biondi asciugati naturalmente e una frangia morbida hanno completato il suo look semplice e autentico. Anche Demi Moore ha optato per un look glamour, con capelli lunghi e lisci e un trucco che richiamava i colori del suo abito di paillettes. Anna Kendrick, infine, ha scelto uno smoky eye color cioccolato, dimostrando che il trucco può essere audace senza essere eccessivo.