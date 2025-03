Un red carpet da sogno

La 97esima edizione degli Oscar, tenutasi al Dolby Theatre di Los Angeles, ha visto sfilare le star più luminose del panorama cinematografico. Quest’anno, i beauty look hanno fatto da protagonisti, con acconciature e make up che hanno catturato l’attenzione di tutti. Le celebrità hanno scelto stili semplici ma d’effetto, perfetti per esaltare la loro bellezza naturale e il glamour di Hollywood.

Acconciature: tra classico e moderno

Le acconciature hanno spaziato tra raccolti eleganti e capelli sciolti, creando un contrasto affascinante. Lo chignon, simbolo di eleganza, è stato scelto da molte star, tra cui Emma Stone, che ha optato per uno stile anni Venti, con una virgola disegnata sulla fronte. Al contrario, altre celebrità come Jenna Ortega hanno sfoggiato onde casual e destrutturate, perfette per un look più rilassato ma comunque chic. Le onde, in tutte le loro varianti, hanno dominato il red carpet, da quelle di Mily Cyrus a quelle più strutturate di Lily Rose Depp.

Make up luminoso e naturale

Il make up ha seguito la tendenza del glow, con un focus su tonalità nude e tocchi dorati. Demi Moore, pur non avendo vinto l’Oscar, ha incantato con un trucco radioso, firmato dalla sua make up artist di fiducia. Gli occhi, contornati da una matita marrone e un ombretto argentato, hanno creato un effetto morbido e sofisticato. Anche Zoe Saldana ha brillato con un make up dai riflessi rosati, mentre Isabella Rossellini ha scelto un look quasi nude, con labbra di un rosa scuro che illuminava il suo viso.

Dettagli che fanno la differenza

Ogni dettaglio conta, e le celebrità lo sanno bene. Le sopracciglia perfette, le ciglia lunghe e voluminose, e un incarnato luminoso sono stati i must have della serata. Le acconciature, sia raccolte che sciolte, sono state arricchite da accessori e dettagli che hanno esaltato ulteriormente la bellezza delle star. L’effetto glow dell’incarnato ha illuminato il viso di molte attrici, rendendo il loro look ancora più radioso e affascinante.

Conclusione: un’ode alla bellezza

Gli Oscar 2025 hanno celebrato non solo il talento cinematografico, ma anche la bellezza in tutte le sue forme. I beauty look delle celebrità hanno ispirato e continueranno a farlo, dimostrando che la semplicità può essere la chiave per un’eleganza senza tempo. Con acconciature e make up che riflettono la personalità di ogni star, il red carpet si è trasformato in una passerella di stile e creatività.