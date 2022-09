High School Musical trascina con sè un immaginario che sembra difficilmente destinato a tramontare. Anche a tanti anni di distanza dai film, il suo universo continua a riscuotere successo, come dimostrato anche dalla serie High School Musical: The Musical – La serie, che conta ad oggi già tre stagioni di successo.

High School Musical: The Musical – La Serie: la data di uscita della quarta stagione

La serie, in stile mockumentary, è stata in realtà già confermata lo scorso 20 maggio per una quarta stagione,cioè addirittura due mesi prima che fosse rilasciata la terza stagione. Questo fa capire che la Disney crede molto nel progetto legato a High School Musical e non è intenzionato ad abbandonarlo.

Proprio il profilo ufficiale di Disney su Instagram ha condiviso un post in questi giorni confermando che la quarta stagione è imminente e che le aspettative dei fan faranno bene ad essere elevate! “It’s now or never.

La quarta stagione di High School Musical: The Musical – La Serie sta arrivando e promette di essere la migliore di sempre”, questa la didascalia che accompagna il post e che ha subito fatto scaldare gli animi dei fa, in trepidante attesa del rilascio. Parole non da poco, quelle usate da Disney, che ha fatto letteralmente scatenare i suoi followers. Sarà ora all’altezza delle promesse fatte?

Tuttavia, una data ufficiale per High School Musical – The Musical 4 non è stata ancora confermata e non vi è traccia di indizi nel post suddetto.

Presumibilmente, considerato che la terza stagione è stata rilasciata nel 2022, bisognerà attendere quantomeno metà del 2023.

High School Musical: The Musical – La Serie: le anticipazioni sulla quarta stagione

Chiaramente, siamo ancora lontani dal poter sapere con precisione i dettagli della quarta stagione di High School Musical – The Musical, ma qualcosa sta cominciando a trapelare. Sembrerebbe infatti che molti volti già noti ai fan della serie torneranno a calcare i corridoi della East High. Parliamo di Joshua Bassett (Ricky), Sofia Wylie (Gina), Julia Lester (Ashlyn) e Frankie Rodriguez (Carlos). Pare invece confermata l’assenza di Olivia Rodrigo, che i fan non hanno preso benissimo (come si può evincere dai commenti visibili sotto il post già citato di Disney, in cui i followers della pagina chiedono a gran voce il suo ritorno).

Una delle eventualità più chiacchierate per il futuro di High School Musical: The Musical 4 riguarda invece il ritorno in scena di Troy Bolton, chiaramente interpretato da Zac Efron. In un’intervista al magazine E! l’attore, ormai piuttosto cresciuto rispetto ai tempi di High School Musical, si era detto entusiasta della possibilità. “Avere l’opportunità, in qualsiasi forma, di tornare indietro e lavorare con quella squadra sarebbe fantastico”, aveva infatti affermato; il che fa ben sperare i fan, sia storici che attuali, che sarebbero certamente lieti di veder tornare il personaggio cardine della serie di film originale.

In merito a questo però l’incertezza è tanta. Quel che sembra già chiaro, però, considerata l’accoglienza ricevuta dal post di lancio di Disney per la serie, è che anche la quarta stagione di High School Musical: The Musical sarà un successo.