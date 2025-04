Scopri come la celebre modella continua a dettare tendenze con il suo look audace.

Un’icona senza tempo

Heidi Klum, la celebre modella tedesca, continua a essere un faro di stile e glamour nel mondo della moda. La sua carriera, iniziata negli anni ’90 come Angelo di Victoria’s Secret, l’ha vista reinventarsi in vari ruoli, da attrice a conduttrice televisiva. Oggi, a distanza di anni, la Klum non solo mantiene il suo status di icona, ma lo arricchisce con un’eleganza che continua a sorprendere. Recentemente avvistata per le strade di New York, ha sfoggiato un look che ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando ancora una volta di essere un punto di riferimento nel panorama della moda.

Il look seducente di Heidi

Per le nuove registrazioni della 21esima stagione di “Project Runway”, Heidi ha scelto un outfit che riflette perfettamente il suo stile audace. Indossava un abitino attillato, drappeggiato e a collo alto in una profonda tonalità di marrone cioccolato. La gonna asimmetrica, con uno spacco vertiginoso e dettagli piumati, richiamava alla mente le passerelle storiche, rendendo omaggio al suo passato da top model. Completava il look con collant leggeri, pumps scure con maxi platform e tacco a spillo, occhiali da sole ambrati e una micro borsa portata a mano. La sua chioma bionda, lasciata sciolta e con onde naturali, aggiungeva un tocco di freschezza e dinamicità all’insieme.

Un hairstyle che fa tendenza

Il segreto del fascino di Heidi Klum risiede anche nei suoi capelli. La lunga chioma bionda è un elemento distintivo del suo look, sempre in movimento e mai banale. Le tendenze attuali nel mondo dei capelli si riflettono nel suo stile: ciocche scalate su più livelli, che esaltano la texture naturale e donano volume. Questo hairstyle, che ricorda le pieghe voluminose degli anni ’90, è un chiaro esempio di come Heidi riesca a mescolare nostalgia e modernità. La sua capacità di adattarsi alle nuove tendenze, mantenendo sempre un tocco personale, la rende un’icona di stile in continua evoluzione.