Secondo indiscrezioni il Principe Harry si sarebbe visto praticamente “costretto” a sposare Meghan Markle, che l’avrebbe messo difronte all’aut aut “adesso o mai più”.

Meghan Markle e Harry: il matrimonio

A differenza dei cognati William e Kate (che si sono sposati dopo ben 10 anni di fidanzamento) Harry e Meghan Markle hanno atteso appena un anno prima di annunciare il loro fidanzamento al mondo intero e decidere di convolare a nozze.

I due hanno annunciato il matrimonio nel 2017 e appena un anno dopo sono diventati mariti e moglie.

La celerità con cui è avvenuto il tutto ha insospettito la stampa britannica e in molti si sono chiesti il perché della decisione. Secondo indiscrezioni sarebbe stata Meghan Markle a insistere per velocizzare le pratiche matrimoniali, mettendo Harry quasi difronte a un ricatto. La questione, ovviamente, non ha mai ricevuto conferme.

Il Giubileo

La coppia sarà presente con tutta la famiglia al Giubileo di Platino e in tanti non vedono l’ora di saperne di più su quello che sarà il primo incontro tra la Regina Elisabetta e la bisnipote Lilibet Diana. A quanto pare Harry e Meghan avrebbero deciso di partecipare all’evento, ma a differenza degli altri membri della Royal Family resteranno in disparte e non saranno costretti a posare per le foto di rito.

I due hanno diradato di molto le loro apparizioni in pubblico a seguito del loro addio ai titoli nobiliari e, soprattutto, dopo la controversa intervista da Oprah Winfrey, dove hanno rivolto pesanti accuse contro la famiglia reale.