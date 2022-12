Il 31 dicembre 2022 Netflix aggiunge al catalogo il nuovo documentario dei coniugi Sussex: si chiama Live To Lead e porterà le voci di grandi personaggi

A pochissime settimane dall’uscita del loro primo documentario, Harry e Meghan annunciano a sorpresa un nuovo progetto che li riguarda e che arriverà sempre su Netflix. Il titolo sarà Live To Lead e sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 31 dicembre 2022.

Harry e Meghan tornano con un nuovo documentario: tutti i dettagli

Se pensavamo che Harry&Meghan fosse l’unico progetto della coppia di Sussex, ci sbagliavamo di grosso. I due coniugi, infatti, hanno da poco annunciato l’arrivo di un secondo documentario sempre in accordo con Netflix.

Il titolo del nuovo progetto è Live To Lead ed è stato presentato attraverso un trailer reso pubblico il 19 dicembre 2022 e arriverà in piattaforma il prossimo 31 dicembre 2022.

Dato il grandissimo successo che il primo documentario ha avuto sin dal suo lancio, i coniugi di Sussex hanno deciso di sfruttare l’incredibile l’hype a esso legato e di rimanere sulla cresta dell’onda ancora per un po’.

Live To Lead è una docu-serie proprio come il primo progetto e sarà diviso in sette puntate, ciascuna dedicata a un «leader del nostro tempo che ha fatto scelte coraggiose».

Di che cosa parlerà il nuovo documentario di Harry e Meghan?

A quanto pare Live To Lead si concentrerà non tanto sulle figure dei coniugi (che diventeranno soprattutto voci narranti del progetto), bensì su tutta una serie di personaggi ispiranti che lasciano le loro eredità di pensiero a tutti coloro che ne seguono le idee e arrivano dopo di loro, raccogliendone il testimone. Si tratta di un lavoro impegnativo che pone le persone (diventate personaggi) al centro del progetto e pone l’attenzione sui valori di ognuno, come la pietà, l’umiltà, la speranza e la generosità.

Tra gli ospiti che prenderanno parte alla docu-serie spiccheranno Gloria Steinem (saggista femminista di grande successo), Jacinda Ardern (premier della Nuova Zelanda) e anche Ruth Bader Ginsburg (giudice della Corte Suprema scomparsa nel 2021). Non mancherà la presenza di Greta Thunberg (volto noto dell’attivismo per l’ambiente) e il fondatore della Equal Justice Initiative Bryan Stevenson, oltre ad Albie Sachs (avvocato sudafricano anti-apatheid) e Siya Kolisi, il primo capitano nero della Nazionale sudafricana.

A ogni personaggio sarà dunque dedicato un episodio del documentario Live To Lead:

Live To Lead evidenzia i valori fondamentali, le discipline quotidiane e i principi guida che i leader impiegano per motivare gli altri e creare cambiamenti significativi […]

Così ha dichiarato Netflix nel comunicato ufficiale del progetto.

Harry e Meghan continuano a essere al centro dell’attenzione e il nuovo documentario è destinato a essere un nuovo successo. In occasione del lancio del trailer, i coniugi di Sussex hanno voluto presentare il nuovo progetto citando una frase del grande Nelson Mandela:

Ciò che conta nella vita non è il semplice fatto che abbiamo vissuto. È la differenza che abbiamo apportato alla vita degli altri che determinerà il significato della vita che conduciamo.

Una frase che racchiude la loro identità più intima, quella lontana dal gossip e dai dissidi familiari, ma che punta all’anima e alla forte volontà di fare qualcosa di buono verso il prossimo.

Dal 31 dicembre 2022 avremo modo di prendere ispirazione da alcune delle personalità più importanti della storia: Harry e Meghan ci regalano la possibilità di andare oltre la superficie e di conoscere, attraverso le voci di altri, chi sono realmente.