Tra tutti i big al Festival di Sanremo 2022 c’è ancora una volta anche Achille Lauro. Il cantante, che ormai ci ha abituato alle sue esibizioni eccentriche colme di messaggi nascosti, calca il palco dell’Ariston con il suo inedito “Domenica” ed è accompagnato dalle voci dell’Harlem Gospel Choir, un coro davvero molto speciale.

Chi sono gli Harlem Gospel Choir

Gli Harlem Gospel Choir sono conosciuti in tutto il mondo per essere una delle prime formazioni gospel degli Stati Uniti. Da quando è stato fondato, nel 1986, da Allen Bailey e dalla moglie Anna, il coro si esibisce ogni domenica alla così detta “ora del brunch” (che per chi non lo sapesse è l’orario tra la colazione e il pranzo) prima al B.B. King blues di New York e poi, dopo la sua chiusura, al Sony Club di Manhattan.

Si possono definire gli Harlem Gospel Choir come un coro itinerante, che non riserva cioè la propria musica solo al loro paese natio ma diffonde la propria cultura afroamericana in giro per il mondo. Hanno infatti toccato diverse tappe, arrivando anche fino in Cina.

I missionari di Cristo

Fin dall’inizio della loro attività gli Harlem Gospel Choir si considerano missionari di Cristo e si impegnano a raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.

Il coro è formato ufficialmente da 40 membri stabili la cui età varia tra i 21 e i 51 anni scelti tra i migliori musicisti di Harlem. Non si muovono mai tutti insieme, ma ad ogni spostamento viene scelto un gruppo ridotto di cantanti e musicisti.

Le collaborazioni più famose

Gli Harlem Gospel Choir hanno collaborato con tantissimi gruppi e artisti famosi, su tutti gli U2 con cui hanno registrato il brano “I still haven’t found what I’m looking for”.

Tra le loro collaborazioni vantano anche nomi celebri come quello della cantante Diana Ross e il direttore d’orchestra Andre Rieu, ma anche nomi di artisti dalle sonorità più pop e contemporanee come il leader dei Blur Damon Albarn, gli eclettici Gorillaz e Pharrel Williams, ex componente dei N.E.R.D.

Alcune curiosità sul gruppo

Il gruppo gospel è apparso più volte in alcuni programmi americani trasmessi in tv e si è anche esibito davanti ad alcune delle personalità più importanti nel mondo e negli Stati Uniti. Hanno infatti cantato per Papa Giovanni Paolo II e per i presidenti americani Carter e Obama. Il loro genere, come si intuisce dal nome dello stesso gruppo, è il Gospel. Un tipo di musica che trova le proprie radici nella cultura afroamericana, nata a sua volta dalle voci dei primi schiavi africani che arrivavano in America tra il XVI e il XIX secolo.

Come dicevamo all’inizio dell’articolo, la prima formazione dell’Harlem Gospel Choir risale al 1986 e precisamente al 15 gennaio di quell’anno. Una data scelta certamente non a caso: si tratta infatti di uno degli anniversari della nascita di Martin Luther King, attivista, politico nonché premio Nobel per la pace e leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani.