Dopo la bodypositivity arriva anche lei: la hair positivity, che punta a coccolare e valorizzare l’intera chioma. Letteralmente significa “positività dei capelli” e la diffusione di questa tendenza è decisamente globale.

Andiamo a scoprire un po’ di più su una delle ultime tendenze in fatto di cura e bellezza dei proprio capelli.

Che cos’è la hair positivity

La parola, nata in inglese, letteralmente significa “positività dei capelli“; si tratta niente meno di un vero e proprio movimento (già tendenza assoluta) in cui al centro dell’attenzione non c’è più il corpo e ogni sua forma, bensì ci sono i capelli, soprattutto quelli delle donne.

L’intento della nuova tendenza risiede nel prendersi cura costantemente della propria chioma, evitando stress inutili e coccolando nel modo adeguato tutti i capelli.

In realtà, però, c’è da dire che inizialmente il trend era rivolto ai capelli mossi e/o ricci, spesso protagonisti di trattamenti iper stressanti per renderli lisci h24. Grazie alla hair positivity, invece, si vuole sottolineare la bellezza del capello alla sua natura più pura; sì al volume, alle chiome selvagge sciolte e un’asciugatura naturale, soprattutto ora che siamo in estate. Siamo sempre circondate da stereotipi e canoni di bellezza pre-impostati che ci dicono come dovremmo essere, che cosa dovremmo indossare, che pettinatura dovremmo avere per risultare più “professionali” o più “credibili”: non c’è regola migliore dell’essere se stesse a prescindere da tutto e l’hair positivity punta solo ed esclusivamente a questo.

Non solo ricci o lisci: l’hair positivity riguarda anche il colore

Se all’inizio l’hair positivity puntava principalmente a lasciare il capello libero dai trattamenti liscianti e lo incitava a essere se stesso nella sua forma naturale, tale tendenza è ben presto passata anche alla questione colore.

Il colore è da sempre una soluzione per coloro che vogliono coprire i capelli bianchi e che preferiscono, di conseguenza, avere una tonalità uniforme anche con il passare degli anni. Si tratta di una scelta molto personale e va accettata come tale, ma discorso analogo si può fare per il concetto opposto.

Infatti, tra le tendenze recenti – messe in moto soprattutto dalle celebrities internazionali – vi è la scelta di mostrarsi sui social (ma anche sul red carpet) con i capelli bianchi, o comunque sfumati di grigio, per un risultato assolutamente naturale, spontaneo e, soprattutto, vero. Con questo gesto, quindi, molte celebrità hanno detto “addio” alle tinte, ma ciò non significa chetingere i capelli sia da considerarsi una scelta sbagliata: ogni donna è libera di fare ciò che più la fa sentire a proprio agio. Scopo dell’hair positivity, tra l’altro, è proprio questo.

Accettare la propria chioma così com’è è un passo molto importante verso la consapevolezza di sé: star come Jodie Foster e Andie MacDowell, ad esempio, l’hanno dimostrata sul tappeto del Festival di Cannes 2021. Anche Carolina di Monaco ha scelto di sfoggiare il suo super elegante caschetto dalle sfumature grigio-bianche e il risultato è stato impeccabile: meravigliosa come sempre e fiera di mostrarsi senza “ritocchi”.

La hair positivity (divenuta tendenza anche sui social, con l’hashtag #hairpositivity), è un inno alla libertà e una forte volontà di accettarsi sia per come si è naturalmente, sia di accettare il tempo che passa e che si posa, come è normale che sia, anche sui capelli.

Non ci si deve sentire sbagliate a mostrare i capelli bianchi, tantomeno con i capelli ricci, spettinati e super voluminosi: l’hair positivity mira proprio a questo e non c’è cosa più bella del vedere tantissime donne essere felici e fiere di come sono, a prescindere da ciò che la società, spesso e volentieri (purtroppo) impone loro.