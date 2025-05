Hailey Bieber vende il suo marchio di bellezza Rhode per un miliardo di dollari

Hailey Bieber, la modella e moglie del celebre cantante Justin Bieber, ha appena compiuto un grande passo nel mondo della bellezza: ha venduto il suo marchio di make-up Rhode a e.l.f. Beauty, in un accordo che potrebbe raggiungere il valore di un miliardo di dollari. Questo accordo rappresenta non solo un traguardo personale per Hailey, ma anche un momento cruciale per il brand, fondato nel 2022 e già in rapida espansione.

Il successo del marchio Rhode

Il marchio Rhode ha visto una crescita esponenziale, grazie anche alla sua popolarità online. Solo nell’ultimo anno, ha generato oltre 200 milioni di dollari in vendite nette. La linea di prodotti, che include blush e tinte per le labbra, ha conquistato il cuore dei consumatori, specialmente sui social media. I video virali su TikTok, che mostrano il blush pocket e i trattamenti labbra a base di peptide, hanno sicuramente contribuito a questo successo travolgente. La vendita a e.l.f. Beauty, brand noto per i suoi prodotti accessibili e di qualità, potrebbe dare a Rhode una spinta ancora maggiore, con piani di distribuzione in negozi come Sephora negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

I dettagli dell’accordo

Il pacchetto di acquisizione prevede un pagamento di 800 milioni di dollari in contante e azioni, con un ulteriore potenziale di 200 milioni, legato alla crescita futura delle vendite. Questo accordo segna una nuova era per Rhode, e Hailey Bieber rimarrà coinvolta come chief creative officer, assicurando una continuità nella visione del brand. La sua affermazione sui social media, in merito a questa partnership, riflette un entusiasmo palpabile: “Il nostro legame con e.l.f. Beauty rappresenta un’opportunità incredibile per far crescere ulteriormente la nostra comunità e lanciare prodotti innovativi”.

Una tendenza nel mondo della bellezza

Questa vendita non è un caso isolato; mostra una chiara tendenza tra le celebrità nel mondo della bellezza. Infatti, il marchio di Rihanna, Fenty Beauty, ha raggiunto quasi 3 miliardi di dollari lo scorso anno, mentre Kylie Jenner ha venduto parte della sua azienda cosmetica a Coty per 600 milioni di dollari nel 2020. Anche Selena Gomez ha fatto parlare di sé con Rare Beauty, che l’ha portata a entrare nel Bloomberg Billionaire Index. Le celeb stanno sempre più prendendo piede nel settore beauty, con vendite di oltre 1 miliardo di dollari nel 2023, secondo un rapporto di Nielsen IQ.

Un futuro luminoso per Hailey Bieber

Hailey Bieber, figlia dell’attore Stephen Baldwin e nipote di famosi attori, ha già una carriera di successo nel mondo della moda. La nascita del suo primo figlio lo scorso anno ha aggiunto un nuovo capitolo alla sua vita personale, mentre il suo marchio di bellezza continua a crescere. In un’intervista con Vogue, ha confessato che il successo di Rhode l’ha sorpresa: “Nei miei sogni più sfrenati, non avrei mai immaginato che sarebbe andata così bene”. La sua storia è una testimonianza di come la passione per la bellezza possa trasformarsi in un impero commerciale.