Un arrivo da star alla Paris Fashion Week

Hailey Bieber ha fatto il suo ingresso trionfale a Parigi, proprio in tempo per la conclusione della Fashion Week, portando con sé un look che ha catturato l’attenzione di tutti. La modella e imprenditrice, nota per il suo stile audace e innovativo, ha scelto un outfit interamente in velluto, dimostrando ancora una volta di essere una vera trendsetter. La sua presenza alla Paris Fashion Week non è solo un evento di moda, ma un momento in cui le tendenze prendono vita e si trasformano in arte.

Il look total velvet di Hailey

Il suo outfit era un trionfo di eleganza e comfort, caratterizzato da un blazer oversize doppiopetto in velluto color perla. Questo pezzo iconico, con i suoi bottoni in tessuto e un design trapuntato, ha esaltato la silhouette di Hailey, pur mantenendo un’aria di sofisticata nonchalance. Le spalline imbottite hanno aggiunto un tocco di drammaticità, mentre la vita leggermente segnata ha messo in risalto le sue forme femminili. Completavano il look degli orecchini di perle oversize e una borsetta rigida che richiamava il colore del blazer, creando un’armonia perfetta.

Le calzature e il tocco finale

In un’epoca in cui le scarpe da bambola stanno tornando in auge, Hailey ha optato per delle ballerine in velluto stropicciato dalla punta acuminata, una scelta audace che ha sorpreso molti. Questo dettaglio ha non solo enfatizzato la tendenza delle calzature flat, ma ha anche conferito un’aria giocosa al suo outfit. Il tocco finale è stato dato dai gemelli in oro e perle, che si abbinavano perfettamente alla borsa decorata con occhi in stile surrealista, firmata Schiaparelli. Questo ensemble impeccabile ha dimostrato che Hailey Bieber non è solo una celebrità, ma una vera e propria icona di stile.

Il gossip e le voci su Hailey e Selena

Nonostante il suo look mozzafiato, l’attenzione dei media non si è concentrata solo sulla moda. Infatti, le voci riguardanti un presunto dissapore tra Hailey Bieber e Selena Gomez sono tornate a circolare. Questo gossip, alimentato da un video virale su TikTok, ha diviso l’opinione pubblica. Tuttavia, il rappresentante di Hailey ha prontamente smentito le dicerie, affermando che si trattava di una narrazione inventata. La questione ha sollevato interrogativi sulla vita privata delle celebrità e su come il gossip possa influenzare le loro carriere e relazioni.