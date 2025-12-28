Guida Completa ai Saldi Invernali 2026: Regole e Calendario da Non Perdere!

Con l’arrivo del nuovo anno, si avvicina uno dei periodi più attesi per gli amanti dello shopping: i saldi invernali. A partire dal 3 gennaio, la maggior parte delle regioni italiane darà il via a questo evento commerciale, offrendo l’opportunità di acquistare prodotti a prezzi scontati. Questo fenomeno annuale rappresenta un’occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba e approfittare delle offerte. In questo articolo, verranno esplorate le date e le regole relative ai saldi invernali, regione per regione.

Calendario dei saldi invernali

La data di inizio dei saldi invernali è fissata per il 3 gennaio in quasi tutte le regioni italiane. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni significative:

In Valle d’Aosta , i saldi iniziano il 2 gennaio .

, i saldi iniziano il . InAlto Adige, l’inizio dei saldi è previsto per l’8 gennaio.

Queste date sono state stabilite in conformità agli indirizzi unitari delle Regioni, approvati nel 2011, che fissano il primo giorno feriale prima dell’Epifania come inizio dei saldi.

Se la data coincide con un lunedì, l’inizio viene anticipato al sabato.

Durata dei saldi

I saldi invernali si estenderanno solitamente per 60 giorni, consentendo ai consumatori di approfittare delle promozioni fino al 5 marzo 2026 in molte regioni. È opportuno notare che ogni regione ha la possibilità di definire il proprio calendario, pertanto è fondamentale verificare le specifiche locali.

Regole da seguire durante i saldi

Per garantire un’esperienza di acquisto trasparente e sicura, le autorità regionali hanno stabilito alcune regole fondamentali.

Di seguito si presenta un riepilogo delle principali linee guida:

Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi.

precedenti l’inizio dei saldi. I commercianti devono esporre il prezzo originale accanto al prezzo scontato, evidenziando la percentuale di ribasso.

È vietato l’utilizzo di vendite promozionali durante il periodo di saldi, eccetto per eventi speciali come ilBlack Friday.

Queste normative sono state concepite per proteggere i consumatori e garantire un mercato equo.

Ad esempio, in Lombardia, le vendite di fine stagione inizieranno il 3 gennaio e termineranno il 3 marzo, con divieti analoghi per le vendite promozionali.

Regioni e specifiche

Ogni regione ha adottato misure specifiche in base al proprio contesto economico. Di seguito alcune informazioni utili:

In Emilia Romagna , i saldi iniziano il 3 gennaio e durano 60 giorni.

, i saldi iniziano il e durano 60 giorni. In Toscana , le vendite di fine stagione sono programmate per partire il 3 gennaio e terminare il 3 marzo .

, le vendite di fine stagione sono programmate per partire il e terminare il . LaLiguriaapplicherà gli sconti fino al16 febbraioper un totale di 45 giorni.

È consigliabile monitorare le eventuali comunicazioni dai negozi locali, poiché potrebbero esserci variazioni o iniziative speciali.

Le opportunità dei saldi invernali

I saldi invernali rappresentano un’importante occasione per gli acquirenti di risparmiare sui loro acquisti. Con l’avvicinarsi della data di inizio, ora è il momento di pianificare le spese e approfittare delle offerte disponibili. È fondamentale controllare le regole specifiche della propria regione e rimanere aggiornati sulle novità del settore. Che si tratti di abbigliamento, calzature o accessori, i saldi invernali offrono un’opportunità da non trascurare.