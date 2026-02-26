Guida alle sedi Gulliver Moda: indirizzi, orari e contatti

Mappa pratica delle tre sedi Gulliver Moda con indirizzi, recapiti telefonici e orari di apertura per organizzare lo shopping in zona Colleferro, Ceccano e Ciampino

Gulliver Moda è presente con tre negozi nelle province di Roma e Frosinone: Colleferro, Ceccano e Ciampino. Di seguito trovi indirizzi, contatti e orari aggiornati, insieme a consigli pratici per organizzare al meglio la visita.

Colleferro

– Indirizzo: Via Fontana Dell’Oste, 88 – 00034 Colleferro (RM)

– Telefono: 800 94 84 33

– Orari: lun–sab 9:00–20:00; domenica 15:30–20:00

Perché andarci: la sede è comoda per chi lavora e preferisce fare shopping la sera o nel weekend.

È ideale per ritiri rapidi, prove in negozio e acquisti dell’ultimo minuto. Meglio chiamare prima se cerchi taglie specifiche o pezzi in promozione: una verifica telefonica riduce il rischio di trovare l’articolo esaurito.

Come funziona in negozio: troverai vendita assistita e la possibilità di controllare la disponibilità tramite il personale, che può anche richiedere rifornimenti dal magazzino centrale. Nei periodi di alta domanda è possibile qualche attesa per i riassortimenti, ma la staff è abituato a gestire prenotazioni e click-and-collect.

Ceccano

– Indirizzo: Via Fabrateria Vetus, snc – 03023 Ceccano (FR)

– Telefono: 0775 625618

– Orari: lun–ven 9:00–13:30 e 15:30–20:00; sab 9:00–20:00 (continuato); domenica 15:30–20:00

Perché andarci: l’organizzazione degli orari permette di scegliere tra una mattina tranquilla o un pomeriggio più vivace. Chi preferisce ambienti meno affollati trova qui la soluzione perfetta. È consigliabile telefonare per prenotare prove o chiedere informazioni su capi particolari: così risparmi tempo e metti al sicuro quello che vuoi vedere.

Suggerimenti: il sabato, con orario continuato, è il momento migliore per chi ha bisogno di calma per provare e confrontare più articoli.

Ciampino

– Indirizzo: Via Carlo Pirzio Biroli, 37 – 00043 Ciampino (RM)

– Telefono: 06 79312109

– Orari: giorni feriali a orario spezzato (mattina e pomeriggio); sabato continuato; domenica apertura al mattino

Perché andarci: questa filiale è pensata per conciliare impegni lavorativi e tempo libero, offrendo flessibilità nelle fasce orarie. È particolarmente adatta a chi vuole consulenze di stile o provare capi su misura: conviene prenotare la prova telefonando in anticipo.

Consigli pratici per tutte le sedi

– Prima di partire, verifica telefonicamente disponibilità e taglie: risparmierai tempo e spesso assicurerai l’articolo desiderato. – Se hai esigenze particolari (prova su misura, consulenza personalizzata, ritiro click-and-collect), segnala tutto al momento della chiamata. – Nei giorni festivi gli orari possono essere ridotti: meglio controllare prima, soprattutto per appuntamenti mattutini.

Colleferro

– Indirizzo: Via Fontana Dell’Oste, 88 – 00034 Colleferro (RM)

– Telefono: 800 94 84 33

– Orari: lun–sab 9:00–20:00; domenica 15:30–20:000