Scopri come mantenere i tuoi prodotti di bellezza freschi e sicuri per la pelle.

La durata dei cosmetici: cosa sapere

Quando si parla di cosmetici, è fondamentale conoscere la loro durata e come conservarli correttamente. Ogni prodotto ha un tempo limitato di efficacia e sicurezza, che può variare notevolmente a seconda della tipologia. Ad esempio, i rossetti e le polveri tendono a durare più a lungo rispetto a sieri e creme, che contengono ingredienti liquidi e più deperibili.

Il simbolo PAO: un alleato prezioso

Un elemento chiave da tenere d’occhio è il PAO (Period After Opening), un simbolo che appare sulla maggior parte dei cosmetici. Questo simbolo, rappresentato da un barattolo aperto, indica per quanto tempo il prodotto può essere utilizzato in sicurezza dopo l’apertura. È importante notare che, per legge, il PAO è obbligatorio solo per i prodotti con una durata superiore ai 30 mesi dalla fabbricazione.

Consigli per una corretta conservazione

Per garantire una lunga durata ai tuoi prodotti di bellezza, è essenziale seguire alcune semplici regole. Prima di tutto, assicurati di chiudere sempre bene la confezione dopo l’uso. Inoltre, utilizza pennelli e applicatori puliti per prelevare il prodotto, evitando contaminazioni che potrebbero compromettere la sua qualità. Infine, conserva i cosmetici in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e luce diretta.

Attenzione ai trucchi scaduti

Utilizzare prodotti di make-up scaduti può avere effetti negativi sulla pelle. Non solo l’efficacia del prodotto diminuisce, ma ci sono anche rischi di irritazioni e allergie. È sempre consigliabile controllare la data di scadenza e il PAO, e se hai dubbi sull’aspetto o l’odore del prodotto, è meglio non utilizzarlo. Per approfondire questo tema, puoi guardare il video di Amica.it, dove si esplora cosa succede alla pelle quando si usano trucchi scaduti.