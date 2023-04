Lunedì 3 aprile 2023 il regista James Gunn ha rivelato in anteprima quali sono le canzoni che fanno parte della colonna sonora del film Guardiani della Galassia Vol.3. A quanto pare la soundtrack del film si compone di una grande varietà di brani classici, talvolta rivisitati. Andiamo a scoprirli più nel dettaglio.

La colonna sonora del film Guardiani della Galassia Vol.3

L’ultimo capitolo della saga Guardiani della Galassia, ossia il Volume 3, si arricchisce di una colonna sonora interessantissima. La componente musicale è fondamentale ai fini della resa del film, motivo per il quale è importantissimo studiare ad hoc i brani da inserire e renderli perfettamente coerenti con le scene.

La track list di Guardiani della Galassia Vol. 3 si compone delle seguenti canzoni:

Creep (Acoustic Version) – Radiohead

Crazy on You – Heart

Since You Been Gone – Rainbow

In the Meantime – Spacehog

Reasons – Earth, Wind & Fire

Do You Realize?? – The Flaming Lips

We Care a Lot – Faith No More

Koinu no Carnival (from ‘Minute Waltz’) – Ehamic

I’m Always Chasing Rainbows – Alice Cooper

San Francisco – The Mowgli’s

Poor Girl – X

This is the Day – The The

No Sleep Till Brooklyn – Beastie Boys

Dog Days Are Over – Florence + The Machine

Badlands – Bruce Springsteen

Dando un rapido sguardo alla composizione della colonna sonora di Guardiani della Galassia Vol.3, ci si rende immediatamente conto dell’oggettiva modernità di cui si compone. Un brano come Creep, ad esempio, si rivela una presenza di per sé già emozionante a livello ritmico, quindi ci si aspetta che sia inserita in un contesto altrettanto tensivo. Data la track list ufficiale del film, l’attesa e l’hype salgono a vista d’occhio.

Quando esce Guardiani della Galassia Vol.3 ?

L’ultimo capitolo della saga Guardiani della Galassia arriverà al cinema il 3 maggio 2023. Finalmente i grandi appassionati della storia dei supereroi Marvel Comics Guardiani della Galassia avrà una conclusione e i fan, come bene si può immaginare, non vedono l’ora di scoprire che cosa succederà.

Qual è la trama di Guardiani della Galassia Vol.3?

Stando alle varie anticipazioni (oltre che al teaser ufficiale), pare che i Guardiani della Galassia, nel loro capitolo conclusivo, si adatteranno alla vita su Knowhere. Riaffioreranno anche parti del passato di Rocket e per proteggerlo Peter Quill dovrà guidare i Guardiani in una missione pericolosissima che potrebbe portare allo scioglimento della squadra.

Il cast di Guardiani della Galassia Vol.3

Il cast dell’ultimo capitolo di Guardiani della Galassia si compone sostanzialmente degli stessi attori e attrici. In particolare, il pubblico fan della saga avrà modo di rivedere:

Chris Pratt nei panni di Peter Quill / Star-Lord

Zoe Saldaña nei panni di Gamora

Dave Bautista nei panni di Drax the Destroyer

Karen Gillan nei panni di Nebula

Pom Klementieff nei panni di Mantis

Vin Diesel nei panni di Groot

Bradley Cooper nei panni di Rocket

Sean Gunn nel ruolo di Kraglin Obfonteri

Chukwudi Iwuji come High Evolutionary

Will Poulter nei panni di Adam Warlock

Elizabeth Debicki nel ruolo di Ayesha

Maria Bakalova nei panni di Cosmo the Spacedog

Sylvester Stallone nei panni di Stakar Ogord

Tutto è pronto, Guardiani della Galassia Vol. 3 è in arrivo il prossimo 3 maggio 2023!