C’è grande, grandissima attesa da parte dei fan della musica rap italiana per l’uscita di “Sfiga”, il nuovo singolo (pardon, il primo singolo) collaborazione fra i due rapper Fabri Fibra e Grido.

Sulla canzone ci sono grosse aspettative perché i due rapper, anni fa, si erano resi protagonisti di un dissing reciproco di cui si era parlato per giorni.

Una volta sepolta l’ascia di guera Fabri Fibra e Grido hanno deciso di lavorare insieme per un singolo che uscirà in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il prossimo 17 giugno.

Il significato di Sfiga di Fabri Fibra e Grido

Grido e Fabri Fibra con questo pezzo prendono di mira bulli e sbruffoni, da chi deride gli altri fino a chi si vanta sui social, in tutti i casi per sentirsi superiore e sempre senza alcuna ragione.

Da qui il titolo “Sfiga” che, non a caso, esce di venerdì 17…A ispirare il pezzo c’è anche il campionamento del verso “Ti tolgo dal mio stereo perché porti sfiga” contenuto in “Bugiardo”, hit di Fabri Fibra del 2007

Le curiosità sulla canzone

Al pezzo ha lavorato, a livello di produzioni, Mastermaind, autore che in passato aveva già firmato varie produzioni musicali per il rapper di Senigallia (tra cui “La soluzione”) e che oggi è il producer di fiducia di Grido.

Il produttore è partito da qui per dare forma alla strumentale.

Parlando del pezzo, Grido ha commentato:

“Riunire me e Fabri Fibra sulla stessa tracciaci ha dato modo di lanciare un messaggio chiaro a tutta la scena rap, ovvero che collaborare aiuta a crescere e a far proliferare il movimento Hip Hop mentre le fazioni e gli scazzi lo abbattono. Noi lo abbiamo imparato e capito negli anni,visto che siamo dentro a questa cosa da parecchio. Con questo branoabbiamo definitivamente e ufficialmente seppellito i vecchi rancori: quando ho proposto la mia idea a Fibra lui si è gasato subito e abbiamo fatto sul beat quello che ci piace fare al 100%.Ne è venuta fuori una mina! E oltre al brano in sé abbiamo fatto una bella cosaancheper il karma del rap italiano”

Sfiga di Fabri Fibra e Grido sarà disponibile a partire dal prossimo 17 giugno. Tornate su DonneMagazine per l’audio e il testo della canzone in anteprima. Il pezzo è in aggiornamento.