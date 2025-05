Scopri come Greta Thunberg unisce la lotta per il clima a quella per i diritti umani.

Un’icona dell’attivismo giovanile

Greta Thunberg, nata a Stoccolma nel 2003, è diventata un simbolo globale della lotta per il clima. Fin da giovanissima, ha dimostrato che l’attivismo non ha età, iniziando a scioperare ogni venerdì per il clima, dando vita al movimento “Fridays for Future”. La sua determinazione ha portato a una crescente consapevolezza riguardo alla crisi climatica, ma la sua lotta si è evoluta nel tempo, abbracciando anche questioni sociali e diritti umani.

Il legame tra clima e diritti umani

Nel 2023, Greta ha partecipato a proteste in Norvegia contro la costruzione di parchi eolici su terreni tradizionalmente utilizzati dal popolo Sámi. Nonostante una sentenza della Corte Suprema norvegese avesse dichiarato quegli impianti illegali, le turbine continuavano a girare. Greta ha affermato che “i diritti indigeni e i diritti umani devono andare di pari passo con la protezione del clima”, sottolineando l’importanza di considerare le comunità locali nella transizione ecologica. Questo messaggio potente invita a riflettere su come le politiche ambientali possano influenzare le vite delle persone che vivono in armonia con la natura.

Un attivismo inclusivo e globale

Greta non si è limitata a questioni climatiche, ma ha anche abbracciato la causa palestinese, unendo le lotte per il clima e i diritti umani. Durante una manifestazione a Milano, ha guidato il corteo con uno striscione che recitava: “Stop Genocide, Stop Ecocide”. Tuttavia, questa posizione ha generato divisioni all’interno del movimento Fridays for Future, con alcuni attivisti che si sono distaccati, ritenendo che Greta non stesse affrontando adeguatamente le complessità storiche e politiche. La sua risposta è chiara: non si può salvare il pianeta senza prendersi cura delle persone che lo abitano.

Il futuro dell’attivismo climatico

Oggi, Greta Thunberg è molto più di un’attivista climatica; è una voce scomoda che sfida le convenzioni e ci ricorda che la giustizia climatica è intrinsecamente legata alla giustizia sociale. In un mondo in cui le crisi ambientali e sociali sono sempre più interconnesse, il suo messaggio è più rilevante che mai. La sua lotta ci invita a riflettere su come possiamo tutti contribuire a un futuro più giusto e sostenibile, dove i diritti umani e la protezione dell’ambiente siano al centro delle nostre azioni.