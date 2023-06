Grease è uscito nelle sale nel 1978 e da quel momento ha conquistato intere generazioni. La pellicola racconta la storia d’amore tra Danny e Sandy, interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John.

Grease: 10 curiosità sul film con John Travolta e Olivia Newton John

Grease è un film che dal 1978, anno del debutto, ha iniziato e continuato a conquistare intere generazioni grazie alla sua storia, al cast e alle musiche indimenticabili. Scopriamo insieme 10 curiosità su questo amatissimo film con John Travolta e Olivia Newton-John:

La scelta del protagonista: all’inizio la parte del protagonista, Danny Zuko, venne affidata ad Henry Winkler, il famoso Fonzie di Happy Days, che rifiutò, per poi pentirsene. In seguito si pensò anche a Patrick Swayze, che non diede la disponibilità per via di problemi fisici. La scelta finale ricadde su John Travolta, che si rivelò perfetto per la parte; L’età degli attori: il film è ambientato nella seconda metà degli anni ’50 e i protagonisti frequentano il liceo. In realtà, gli attori erano ben più grandi di quell’età. John Travolta aveva 23 anni, Olivia Newton-John 28 anni, Stockard Channing 33, Jeff Conaway 26, Barry Pearl 27, Michael Tucci 31, Kelly Ward 20, Didi Con 25, Jamie Donnelly 30, Eddie Deezen 20 e Annette Charles 29; Il regista odiava “You’re the One That I Want”: il regista Randal Kleiser odiava la canzone simbolo di Grease, che è diventata un successo mondiale; Lorenzo Lamas: il giocatore di football che esce con Sandy, scatenando la gelosia di Danny, è stato interpretato da un giovanissimo e quasi irriconoscibile Lorenzo Lamas con i capelli corti, il protagonista della serie tv Renegade; La scena di prova di Olivia Newton-John: prima di accettare il ruolo di Sandy, Olivia Newton-John ha voluto girare una scena di prova, in accordo con il regista. La scena è stata quella del drive-in e l’attrice fu davvero entusiasta; I pantaloni neri di Olivia Newton-John: l’attrice dichiarò che i pantaloni neri attillati indossati nell’ultima famosissima scena del film in realtà non le sono mai entrati. Le sarte dovevano cucirglieli addosso ad ogni ciak e lei aveva paura che si rompessero; Omaggio a James Dean: la giacca indossata da Danny all’inizio del film è un omaggio al film Gioventù bruciata, del 1955, diretto da Nicholas Ray, con James Dean; Il mito di Elvis: la scena di “Look at me, I’m Sandra Dee”, in cui Rizzo nomina Elvis Presley, è stata girata lo stesso giorno in cui il cantante è morto, il 16 agosto 1977. I produttori volevano rigirare la scena togliendo il riferimento ad Elvis, ma fu lasciato perché la pellicola era ambientata a metà anni ’50, quando Elivs era diventato famoso; Terzo film di maggiore incasso: Greas è stato il film di maggiore incasso della seconda metà degli anni ’70, dopo Lo Squalo e Guerre Stellari; Nessun premio importante: il film è stato candidato a 5 Golden Globe e a 1 Oscar, ma non ha vinto nessuno di questi premi.

Grease, il successo del film con John Travolta e Olivia Newton-John

Grease è sicuramente uno dei film più famosi del cinema. La pellicola è stata girata nel 1978, ma ancora oggi rimane uno dei film più amati di sempre, che ha conquistato intere generazioni. Diretto da Randal Kleiser e tratto dall’omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey, il film vede come protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John, che hanno interpretato Danny Zuko, leader dei Thunderbirds, e Sandy Olsson, che entra a far parte del gruppo delle Pink Ladies. I due interpretano due ragazzi che si sono conosciuti e innamorati durante l’estate, che incontrano di nuovo a scuola, dopo le vacanze, ma finiscono per creare diversi problemi a causa dei rispettivi gruppi di amici. Il film contiene delle canzoni bellissime che sono rimaste nella storia.