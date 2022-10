Glowing Bronde: cos’è e come replicarlo

Il glowing bronde è una delle nuove tendenze colore capelli dell’Autunno 2022. Un trend che sta conquistando moltissime celebrità, e non solo, e che renderà questa stagione ancora più luminosa.

Glowing bronde: il colore capelli dell’Autunno 2022

Una nuova tendenza colore capelli dell’Autunno 2022 sta letteralmente facendo impazzire.

Un trend che sta conquistando anche numerose celebrità, come si può notare dai loro profili Instagram e dai look sfoggiati con grande stile ed eleganza. Osservando le chiome di star come Hailey Bieber, Jennifer Lopez e Margot Robbie, si capisce subito come il glowing bronde stia prendendo sempre più largo, diventando una vera e propria tendenza di questa stagione. Un melange vedo non vedo di tonalità castane e bionde, luminosissime, in grado di donare un effetto molto naturale.

Un colore di capelli che allontana con decisione i look monocromatici e le chiome platino. Una colorazione multisfaccettata, in grado di adeguarsi a qualsiasi chioma e a qualsiasi stile e capace di svelare una nuance inedita anche a seconda dell’ora del giorno, dell’orientamento del sole e delle condizioni meteo. “Partiamo dal dire che il bronde prevede una base castana, più o meno intensa, con schiariture nei toni del biondo. Il bronde si ottiene utilizzando la tecnica ombré o quella del balayage, creando le ciocche più chiare in maniera altamente personalizzata.

Particolarità del glowing bronde è, come la definizione lascia facilmente dedurre, una distintiva luminosità delle schiariture. L’intera chioma deve apparire rigorosamente brillante, piena di luce” ha dichiarato Seniz Alkan, capo colorista del salone Neville Hair and Beauty, sulla rivista Glamour Uk, descrivendo il glowing bronde. Per ottenere questo finish glowy bisogna affidarsi ad un salone, che utilizzerà prodotti glossanti professionali.

Glowing bronde: il biondo e il castano si fondono nel nuovo trend dell’Autunno 2022

Il vantaggio di questa colorazione è che permette alle donne more di godersi un’effetto sunkissed tipico del biondo, realizzato con grande attenzione ai dettagli. Nello stesso tempo consente alle bionde di apprezzare la profondità di una base castana, che dona un effetto davvero molto sexy. Per ottenere il risultato sperato bisogna rivolgersi a personale esperto. Al colorista spetta il compito di creare un glowing bronde davvero impeccabile, giocando con le tonalità del biondo e del castano, perfette per la stagione autunnale. Tra i colori che riescono a donare un tocco in più ci sono cannella, caramello, cioccolato fondente, nocciola, miele, burro, crema e vaniglia. Tonalità decisamente golose e deliziose, per un autunno dedicato allo stile. Le donne che scelgono questo tipo di colorazione, però, devono tenere presente che bisogna riuscire a mantenere il growing bronde al meglio. Dovranno impegnarsi a mantenere l’elemento glowy nel tempo, curando al massimo la beauty routine, che diventerà sicuramente molto impegnativa, ma ne varrà la pena. Saranno fondamentali i prodotti idratanti per preservare l’effetto diamond del colore e continuare a mantenere l’effetto speciale che solo il growing bronde riesce a dare, con le sue profondità, la sua intensità e la sua grande luminosità. Con un po’ di impegno riuscirete a seguire anche questa tendenza dell’autunno.