Gli anni più belli: trama, cast e curiosità sul film

Nella serata di mercoledì 23 febbraio 2022 sarà possibile vedere su Rai 1 “Gli anni più belli”, film del 2020 per la regia di Gabriele Muccino. Se non avete avuto ancora modo di vederlo e siete curiosi, ecco tutte le informazioni che abbiamo su trama, cast e qualche interessante curiosità in attesa di stasera.

Gli anni più belli, la trama

“Gli anni più belli” racconta la storia di una di quelle amicizie che nascono nel periodo dell’adolescenza e proseguono salde fino all’età adulta, ma non solo. Il film si fa anche specchio di un’Italia che cambia in un racconto in cui i traguardi, gli amori e anche le delusioni del gruppo di amici composto da Giulio, Paolo, Riccardo e Gemma si intrecciano con i fatti storici che hanno cambiato per sempre il nostro paese e il mondo, come per esempio la caduta del Muro di Berlino, la tragedia delle Torri Gemelle e l’inchiesta di Mani Pulite.

Il cast e il debutto di Emma Marrone al cinema

Il cast vanta attori super noti al cinema italiano. Stiamo parlando di nomi come Pierfrancesco Favino che abbiamo visto in “A casa tutti bene”, sempre di Muccino, per citarne uno tra i più recenti, ma anche in film di fama internazionale come “World War Z” con Brad Pitt e “Rush” con Chris Hemsworth.

Ci sono poi anche Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Micaela Ramazzotti e Nicoletta Romanoff.

Accanto a loro, Andrea Pittorino, Alma Noce, Matteo De Buono, Francesco Acquaroli e Francesco Centorame. La vera sorpresa nel cast però è la cantante Emma Marrone, alla sua prima esperienza nel ruolo di attrice per il grande schermo.

Curiosità sul film

A proposito di Emma Marrone, “Gli anni più belli” è solo il primo dei lavori di Muccino a cui prende parte, la vediamo infatti anche nel cast della serie di “A casa tutti bene”. Che sia l’inizio di un particolare sodalizio tra la cantante e il regista?

Gabriele Muccino ha celebrato i due anni dall’uscita del film (14 febbraio 2020) e ha espresso tutto il suo entusiasmo di vederlo trasmesso sulla rete ammiraglia della Rai attraverso un post su Instagram. Il regista ha spiegato che, tra tutti quelli che ha girato durante la sua carriera, “Gli anni più belli” è il suo film preferito.

Nel film vengono raccontate storie di persone comuni che hanno come sfondo l’Italia che cambia e fa effetto pensare che la stessa pellicola sia stata in qualche modo la prima testimone di un cambiamento radicale avvenuto proprio in questi ultimi due anni: “Gli anni più belli” infatti è stato l’ultimo film italiano ad essere stato proiettato in sala prima che la pandemia da Coronavirus scoppiasse anche in Italia.

Anche la colonna sonora ovviamente non è stata lasciata al caso. Le musiche originali sono infatti composte da Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora, o meglio, uno dei tre premi Oscar vinti nel 1999 da “La vita è bella”, di Roberto Benigni. La canzone che dà il titolo al film di Gabriele Muccino invece è di Claudio Baglioni. Si tratta del primo inedito del cantante dopo quattro anni di fermo.