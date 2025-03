Il contadino e la sua battaglia legale

Saul Luciano Lliuya, un contadino peruviano, ha intrapreso una causa legale che potrebbe cambiare il corso della giustizia climatica. Supportato dall’associazione ambientalista Germanwatch, Lliuya chiede che la compagnia energetica RWE contribuisca con una somma di 21.000 euro a un progetto di prevenzione delle inondazioni, il cui costo totale ammonta a 3,5 milioni di dollari. Questa richiesta si basa su dati che indicano come RWE sia responsabile di quasi lo 0,5% delle emissioni globali dall’epoca industriale, un dato che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della giurisprudenza ambientale.

Un precedente storico nella giustizia climatica

Il procedimento legale, attualmente in corso in Germania, ha il potenziale di diventare un importante precedente nella giustizia climatica. Se la corte dovesse riconoscere una correlazione diretta tra le emissioni di RWE e la minaccia per la comunità di Huaraz, si aprirebbe la strada a una nuova era in cui le aziende potrebbero essere ritenute legalmente responsabili per i danni causati dal cambiamento climatico. Questo potrebbe rappresentare un cambiamento radicale nel modo in cui le aziende affrontano le loro responsabilità ambientali.

Le ricerche e le sfide scientifiche

Nel 2022, esperti hanno effettuato sopralluoghi nella zona, e i rapporti di queste ricerche verranno esaminati in udienza. Tuttavia, secondo Lukas Arenson, vicepresidente dell’International Permafrost Association, le indagini si sono concentrate principalmente sul rischio di valanghe, trascurando il più grave rischio delle frane rocciose, che potrebbero aumentare rapidamente il livello del lago. La conferma che la casa di Lliuya è in pericolo sarà fondamentale per il processo, così come stabilire un nesso causale tra la fusione dei ghiacciai e il cambiamento climatico di origine antropica.

Il contesto globale della giustizia climatica

Questo caso si inserisce in un dibattito più ampio sulla giustizia climatica e sulla necessità che le grandi aziende e i paesi industrializzati contribuiscano a risarcire le comunità più vulnerabili. Lliuya, inizialmente scettico sulla possibilità di portare avanti una causa contro un gigante come RWE, si dice soddisfatto di essere arrivato a questo punto. Tuttavia, non è ancora consapevole che il suo caso potrebbe avere ripercussioni globali, cambiando le modalità con cui la giustizia affronta le responsabilità ambientali di chi inquina e difende le vittime del cambiamento climatico.