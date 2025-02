Chi è Giulia Lintura?

Giulia Lintura, originaria di Monregale, è la nuova Béla Monregaleisa per il carnevale del 2025. Classe 1999, Giulia ha intrapreso una carriera come informatrice farmaceutica dopo aver conseguito la laurea in Farmacia all’Università di Pavia. Cresciuta in una famiglia legata al mondo della salute, ha seguito le orme di sua madre, responsabile della Farmacia ospedaliera del ‘Regina Montis Regalis’ di Mondovì. Oltre alla sua carriera professionale, Giulia nutre una passione per la moda, il make-up, il cinema e la musica, senza dimenticare il suo amore per gli animali, in particolare i gatti.

Il legame con il carnevale

Il carnevale ha sempre avuto un posto speciale nel cuore di Giulia. Sin da piccola, partecipava con entusiasmo ai festeggiamenti, travestendosi e divertendosi con amici e familiari. “Ricordo che da bambina il Moro mi faceva un po’ paura, ma crescendo ho imparato ad apprezzare la bellezza e la gioia di questa tradizione”, racconta. La sua nomina a Béla Monregaleisa è stata accolta con grande entusiasmo, supportata dalla madre che l’ha incoraggiata a prendere parte a questa esperienza unica. Giulia si aspetta un carnevale ricco di divertimento e spensieratezza, sottolineando l’importanza di portare gioia ai bambini e di valorizzare l’aspetto sociale della festa.

Un messaggio di solidarietà

Durante la sua presentazione, Giulia ha lanciato un messaggio profondo e attuale, richiamando l’attenzione su temi di grande rilevanza sociale. “La leggenda del Moro e della Bela Monregaleisa parla di amore e mistero, ma oggi voglio utilizzare questa storia per accendere una luce su una realtà che spesso viene ignorata: le donne vittime di violenza e sfruttamento”, ha dichiarato. Giulia invita tutti a riflettere su come il carnevale possa diventare un momento di festa ma anche di impegno sociale. “Ogni gesto di solidarietà conta. Dobbiamo dare voce a chi voce non ha e sostenere le cause che promuovono la dignità e i diritti delle donne”, ha aggiunto, sottolineando che la bellezza deve tradursi in azione.

Un carnevale di riflessione e cambiamento

Giulia Lintura non si limita a festeggiare, ma desidera che il carnevale diventi un’opportunità per riflettere su come ognuno di noi possa contribuire a combattere la violenza e l’ingiustizia. “Celebriamo la vita e la libertà di ogni donna, affinché nessuna debba mai sentirsi sola o abbandonata”, ha concluso. Con il suo messaggio, Giulia si propone di ispirare una nuova generazione a lottare per i propri diritti e per quelli delle altre, trasformando il carnevale in un momento di gioia e consapevolezza.