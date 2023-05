È una delle protagoniste del film La stranezza, di cui suo padre è, per altro, regista. Lei è Giulia Andò, attrice di professione e originaria di Palermo, molto apprezzata nel mondo del cinema e dello spettacolo.

Giulia Andò: chi è l’attrice palermitana figlia del grande regista

Giulia Andò è nata a Palermo nel 1988 e attualmente ha 35 anni. Pensando a lei si pensa immediatamente al padre, Roberto Andò, regista molto conosciuto e apprezzato.

La donna nel 2001 fa una scelta importante: lasciare la sua terra natale insieme al padre per trasferirsi nella capitale, a Roma.

La sua passione per la recitazione la spinge a frequentare, dal 2008, il Centro sperimentale di cinematografia e due anni dopo, nel 2010, debutta in teatro come attrice. La sua prima occasione arriva per lo spettacolo Mathilda, di Victor Lodato.

La sua carriera comincia a farsi largo nel mondo dello spettacolo e del cinema, suo grande obiettivo. Giulia Andò riesce a fare diverse esperienze di cinema e di serie televisive, tra cui si ricordano, in linea temporale:

La siciliana ribelle (2008); L’inquilino (cortometraggio, 2010); Dudas (cortometraggio, 2011); I cerchi nell’acqua (miniserie, 2011); Cenerentola (miniserie, 2011); Viva la libertà (2013); I distesi (cortometraggio, 2015); Questo è il mio paese (serie-tv, 2015) Le confessioni (2016)

Giulia Andò ha anche collaborato in veste di sceneggiatrice: l’occasione arriva nel 2021 per la serie-tv Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa.

Il suo progetto cinematografico più recente, invece, risale al 2022. Giulia Andò è infatti la protagonista femminile de La stranezza, film diretto dal padre Roberto con Toni Servillo e Ficarra e Picone. Nella pellicola Giulia Andò interpreta Santina, la sarta e costumista di scena, sorella del geloso becchino-teatrante Sebastiano Vella. Il film in questione ha ricevuto ben 14 nomination ai premi David di Donatello 2023.

Sempre più appassionata di cinema, Giulia Andò ha anche frequentato un Master in Sceneggiatura della Rai: un altro tassello da aggiungere al suo bagaglio culturale, ma la recitazione rimarrà sempre la sua passione più grande.

Nonostante i primi tentativi del padre di farle “cambiare strada” (pare che Roberto Andò le dicesse di non fare l’attrice perché considerato un mestiere troppo difficile e complicato), Giulia Andò non si è lasciata scoraggiare e ha scelto di proseguire con il suo sogno. Realizzarlo e scoprire di essere brava nella sua professione – oltre che apprezzata dal pubblico – è stata per lei una grandissima soddisfazione, per non dire impagabile.

La vita privata di Giulia Andò

Sulla vita privata dell’attrice palermitana non si hanno molte informazioni. Cercando il suo nome sui social media, ad esempio, scopriamo che ha un profilo Instagram (@giuliando) non particolarmente attivo. I follower dell’attrice sono infatti circa 1268, per un totale di soli 57 post pubblicati. Andò è solita pubblicare locandine dei progetti cinematografici che la vedono coinvolta, ma non lascia trasparire nulla rispetto a questioni più privati e/o sentimentali. Non si sa nulla, infatti, sulla sua attuale situazione “amorosa”. Si attendono aggiornamenti, ma l’attrice è particolarmente riservata, quindi non sarà così semplice scoprire i suoi segreti.