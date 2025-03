Un nuovo capitolo nella vita di Gisele

Gisele Bündchen, la celebre supermodella brasiliana, è stata recentemente avvistata a Miami con il suo neonato, River Valente. A 44 anni, Gisele sta vivendo un momento di grande gioia e cambiamento, accogliendo il suo terzo figlio, nato a febbraio. Questo evento segna un nuovo inizio per la modella, che ha già due figli, Benjamin e Vivian, avuti con l’ex marito Tom Brady. La presenza del piccolo River nella sua vita sembra portare una nuova luce e serenità.

Stile e comfort per una mamma in movimento

Durante la passeggiata per le strade di Miami, Gisele ha scelto un look casual ma elegante, indossando leggings neri, una canottiera bianca e scarpe da ginnastica abbinate. La supermodella ha completato il suo outfit con un cappello, dimostrando che anche le mamme possono essere alla moda mentre si prendono cura dei loro piccoli. Con gli occhiali da sole a proteggere i suoi occhi, Gisele ha portato il bambino legato al petto, mostrando un legame profondo e affettuoso con il suo neonato.

La vita familiare di Gisele e Joaquim Valente

Gisele Bündchen e il suo compagno, Joaquim Valente, un istruttore di jujitsu di 35 anni, stanno vivendo una fase di grande felicità. Anche se non hanno confermato ufficialmente il sesso del bambino, fonti vicine alla coppia hanno rivelato che River è un maschio. La modella sembra essere molto felice e concentrata sulla sua famiglia, dedicando tempo a riposarsi e godersi i primi momenti con il suo piccolo. Inoltre, non manca di portare a spasso il suo amato pastore tedesco, Alfie, dimostrando di essere una mamma multitasking.

In questo periodo di adattamento, Gisele sta vivendo una nuova avventura, affrontando le sfide e le gioie della maternità con il suo caratteristico spirito positivo. La sua dedizione alla famiglia e il suo amore per i figli sono evidenti, e i fan non possono fare a meno di ammirare la sua capacità di bilanciare carriera e vita privata.