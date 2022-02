Fosca Innocenti, nella nuova serie tv di Canale 5 con Vanessa Incontrada nel ruolo della protagonista, ci sarà anche una vecchia conoscenza molto cara al pubblico della fiction italiana. Stiamo parlando di Giorgia Trasselli, scopriamo qualcosa in più sull’attrice.

Chi è Giorgia Trasselli

Giorgia Trasselli nasce a Roma il 2 marzo del 1950, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Appassionata di cinema e teatro, ha seguito diversi corsi di recitazione, tra cui quello al Teatro Stabile di Roma e ha approfondito anche la danza e il movimento scenico.

La sua carriera è ufficialmente iniziata al cinema, ma la Trasselli è divenuta nota al pubblico qualche anno più tardi grazie alla partecipazione alla serie tv “Casa Vianello”.

La carriera dell’attrice: il successo con “Casa Vianello”

Il debutto di Giorgia Trasselli nel mondo dello spettacolo arriva nel 1983 con il film “Occhei, occhei”, diretto da Claudia Florio.

Nel corso degli anni la rivediamo recitare sul grande schermo per tante altre pellicole, tra cui “Ex – Amici come prima”, per la regia di Carlo Vanzina. Ma la vera svolta per l’attrice arriva con la fiction italiana. In modo particolare la Trasselli raggiunge il successo con “Casa Vianello”, serie tv andata in onda dal 1988 al 2007 sulle reti Mediaset, che vede come protagonisti appunto Sandra Mondaini con il marito Raimondo Vianello. Nella serie Giorgia Trasselli interpretava l’amatissima “tata”.

L’attrice ha partecipato anche ad altre serie tv amatissime dal pubblico italiano tra cui “Che fine ha fatto Carmen Sandiego?” e i vari spin-off legati a “Casa Vianello” come “Cascina Vianello” e “I misteri di Cascina Vianello”. Abbiamo visto la Trasselli anche in altri titoli come “R.I.S. – Delitti imperfetti” e “Un medico in famiglia”.

Vita privata e curiosità

Nonostante il successo raggiunto grazie alla partecipazione a serie tv molto amate dal pubblico, Giorgia Trasselli è riuscita a mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori. Non si hanno infatti informazioni.

Abbiamo però una curiosità riguardo l’attrice. Pare infatti che non abbia mai abbandonato la propria passione per il teatro, anzi, è anche diventata insegnante della materia.