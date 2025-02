Scopri come i cantanti hanno brillato con gioielli e look sorprendenti sul palco.

I gioielli come protagonisti

Il Festival di Sanremo 2025 si è rivelato un palcoscenico non solo per la musica, ma anche per la moda e il glamour. I gioielli indossati dai cantanti hanno catturato l’attenzione, diventando veri e propri protagonisti dei loro look. Ogni artista ha scelto di esprimere la propria personalità attraverso accessori unici e preziosi, creando un connubio perfetto tra musica e stile.

Beauty look audaci e creativi

Oltre ai gioielli, i beauty look hanno sorpreso il pubblico con scelte audaci e innovative. Tony Effe, ad esempio, ha deciso di coprire i suoi tatuaggi con un make-up strategico, rivelando un lato inedito di sé. La sua spilla in oro, creata da Tiffany&Co e dal valore di circa 28.000 euro, ha aggiunto un tocco di lusso al suo outfit. Anche Gaia Gozzi ha scelto di brillare con bracciali rigidi in argento di Angostura Jewels, creando un effetto visivo straordinario.

Stile e originalità sul palco

Clara Soccini ha incantato con un abito di Roberto Cavalli, ricoperto di lustrini, abbinato a una parure di Damiani in oro bianco e diamanti. Il suo hairstyle, curato da Compagnia della Bellezza, ha completato un look da vera diva. Stash, leader dei The Kolors, ha sorpreso tutti con una nuova acconciatura, abbandonando il suo iconico ciuffo per una chioma riccia e lucente. Ogni artista ha saputo interpretare il proprio stile, rendendo il palco dell’Ariston un vero e proprio show di moda.

Le tendenze capelli e manicure

Tra le tendenze più in voga, il wet hair look di Rose Villain ha fatto parlare di sé, con capelli bagnati e tirati indietro, abbinati a una pelle luminosa. Elodie ha puntato su dettagli curati, sfoggiando una manicure stiletto con cuori rossi, in perfetta sintonia con il testo della sua canzone. Ogni dettaglio è stato pensato per esaltare la bellezza e la personalità degli artisti, rendendo il Festival di Sanremo 2025 un evento indimenticabile.