Il viaggio di Gianni Sperti verso la rinascita

Gianni Sperti, noto per il suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne, ha recentemente condiviso la sua storia di rinascita dopo la separazione dalla celebre showgirl Paola Barale. A Verissimo, il 51enne ha rivelato come questo capitolo difficile della sua vita lo abbia portato a una profonda trasformazione personale e fisica. La separazione, avvenuta dopo anni di matrimonio, è stata un momento cruciale che lo ha costretto a riconsiderare la sua vita e le sue scelte.

Riflessioni e cambiamenti dopo la separazione

“Mi rimisi in forma, persi addirittura 16 chili”, ha raccontato Gianni, sottolineando l’importanza di prendersi cura di sé stessi. Dopo la fine del suo matrimonio, ha affrontato un periodo di grande difficoltà, caratterizzato da notti insonni e una ricerca di distrazione nelle discoteche. Tuttavia, è stato proprio in quel momento che ha deciso di riprendere in mano la sua vita, contattando un personal trainer e un dietologo per ritrovare il benessere fisico e mentale.

Il supporto di Maurizio Costanzo e la chiusura definitiva

Un altro punto fondamentale del suo percorso è stato l’intervento di Maurizio Costanzo, che lo ha invitato a partecipare a Buona Domenica. Questo incontro ha segnato un cambiamento decisivo: “Capì che dovevo chiudere con lei in modo definitivo”, ha spiegato Gianni, evidenziando come la sua crescita personale fosse legata alla necessità di liberarsi da un passato che lo opprimeva. La decisione di cambiare numero di telefono per non essere più contattato da Paola è stata un passo importante verso la sua autonomia.

La percezione del corpo e la critica alla chirurgia estetica

Gianni ha anche affrontato le critiche riguardo ai suoi presunti ritocchi estetici. “Curo il corpo e vado dallo psicanalista, mens sana in corpore sano”, ha affermato, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra mente e corpo. La sua visione della bellezza è legata a un concetto di armonia e benessere, piuttosto che a un ideale imposto dalla società. “A chi mi critica non posso dire nulla, ho scelto io di mostrarmi in televisione”, ha concluso, dimostrando una forte determinazione nel voler vivere la propria vita secondo le proprie regole.