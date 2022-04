Chi è Gianluca Gobbi: tutto sulla carriera dell’attore

Gianluca Gobbi è un attore italiano che da quest’anno entra a far parte del cast di Nero a metà, la fiction di Rai 1 di grande successo in onda a partire dal 4 aprile 2022. Scopriamo chi è Gianluca Gobbi e alcune curiosità sulla sua carriera.

Chi è Gianluca Gobbi

Gianluca Gobbi è nato a Milano il 12 ottobre del 1974. Subito dopo il liceo, si diploma nel 1996, come attore teatrale, presso il Teatro Stabile di Genova. Già nel 1995 debutta in teatro con La dodicesima notte di William Shakespears, per la regia di Franco Branciaroli con cui comincia un lungo sodalizio artistico.

Carriera

Inizia la sua carriera di attore al cinema grazie all’incontro con il regista cremonese Davide Ferrario.

Il film d’esordio è Tutti giù per terra, in cui interpreta un poeta-filosofo improvvisato. Recita in altri film di Ferrario come Guardami e Branchie ,del 1999 e Tutta colpa di Giuda, nel 2009. Con il nuovo millennio comincia un’amicizia artistica con Carlo Vanzina che gli inizia ad attribuire dei ruoli comici. La prima commedia è Quello che le ragazze non dicono in cui interpreta la parte di un fidanzato simpatico.

Nel 2001, recita in E adesso…sesso. Entrambe le commedie sono state molte fortunate al botteghino tanto da gratificarlo con la popolarità. Poi reciterà in altre commedie di Vanzina come Quore e In questo mondo di ladri. Tra le più recenti interpretazioni troviamo lo in Copperman (2018), La profezia dell’armadillo(2018), Il talento del calabrone(2020) ed Ero in guerra ma non lo sapevo(2022). In contemporanea lavora anche in teatro. Dagli anni 2000 collabora con molti artisti teatrali di spicco, ricevendo riconoscimenti a livello nazionale.

Serie Tv e Nero a metà

Dopo i primi lavori cinematografici e i lavori a teatro debutta sul piccolo schermo con due produzioni Casanova Multimedia: Una vita in regalo di Tiziana Aristarco, nel 2003 e Nebbie e delitti di Riccardo Donna, in cui interpreta il commissario Juvara. Nel 2013 e co-protagonista in Ultimo- L’occhio del falco di Michele Soave. Entra a far parte del cast della sesta stagione di I Cesaroni, nel 2014. Recita nella serie Tv, L’alligatore, andata in onda nel 2018. Nel 2022 reciterà nella serie televisiva Fedeltà e dal 4 aprile lo vedremo in Nero a metà. Gianluca Gobbi è la new entry di questa terza stagione in cui rivestirà i panni di Lorenzo Bragadin, ex campione di rugby, esperto informatico.