Una storia d'amore che si trasforma in avventura: Ana de Armas e Chris Evans insieme sul set di Ghosted, in arrivo ad aprile 2023

Diretto da Dexter Fletcher, Ghosted è quasi pronto per coinvolgere tutto il pubblico. I protagonisti ufficiali della pellicola sono Ana de Armas e Chris Evans: non è la prima volta che i due lavorano insieme, anzi, questa pare sia la loro terza collaborazione. Ma che cosa sappiamo del film? Scopriamolo insieme.

Ghosted: quando esce il film di Dexter Fletcher?

È passato quasi un anno intero dalle primissime riprese e adesso che l’attesa è quasi conclusa anche il regista Dexter Fletcher ha rilasciato qualche informazione in più. Il film in questione è Ghosted e il regista, parlando con Deadline ai Critic’s Choice Awards, ha confermato che la post-produzione del film romantico d’avventura è già avviata e che negli ultimi giorni si starebbe lavorando agli ultimi ritocchi. Lo stesso Fletcher ha anche voluto rassicurare il pubblico, che probabilmente vedrà arrivare la pellicola prima di quanto in realtà si aspettano:

La produzione è finita, stiamo dando gli ultimi ritocchi in post in questi giorni. Credo che sarà definitivamente pronto per aprile. In realtà non so nemmeno se mi è permesso dirlo, ma ormai l’ho detto. Se state aspettando questo film, fareste meglio a tenervi pronti per aprile.

Ora il pubblico lo sa: Ghosted arriverà nel mese di aprile 2023, ma ancora non si conosce la data ufficiale.

Dove vedere Ghosted

Il nuovo film con Ana de Armas e Chris Evans arriverà direttamente in esclusiva su Apple TV+.

Di che cosa parla Ghosted? La trama del film

Ghosted è a tutti gli effetti un film romantico con una grande quantità di avventura e di azione al suo interno. Il film racconta la storia di Cole (interpretato da Chris Evans), un uomo moralmente buono e onesto, che si innamora di Sadie (interpretata da Ana de Armas), una donna molto enigmatica che, nel corso del film, si scoprirà essere un agente segreto. I due cominciano a frequentarsi, ma ancora prima che possano organizzarsi per vedersi una seconda volta, vengono coinvolti in un’esperienza avventurosa e ricca di misteri e di azione volta a salvare il mondo.

Il cast di Ghosted

Non so se tutti ne fossero a conoscenza, ma inizialmente era stata scelta Scarlett Johansson per interpretare la protagonista Sadie. Tuttavia, l’attrice si è trovata costretta ad abbandonare il ruolo a causa di conflitti di programmazione e a quel punto è stata chiamata Ana de Armas, che subito ha accettato. Accanto e lei c’è Chris Evans, già collega di set di Armas da tempo. I due, infatti, hanno recitato insieme in Knives Out (2019) e The Grey Man (2022).

Insieme ai due protagonisti, però, in Ghosted troveremo i volti anche di:

Adrien Brody;

Tate Donovan;

Tim Blake Nelson;

Lizzie Broadway;

Mike Moh;

Marwan Kenzari;

Anna Deavere Smith;

Mustafa Shakir;

Tiya Sircar;

Amy Sedaris;

Scott Vogel;

Burn Gorman;

Fahim Fazil;

Marisol Correa;

Gina Jun;

Victoria Kelleher;

Sasha Go;

Bailey MB;

Daniel Eghan

Tutte le persone in possesso di un account Apple TV+ ad aprile 2023 avranno la grande possibilità di dedicarsi alla visione di Ghosted: l’avventura e l’amore vi travolgeranno.