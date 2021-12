Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 13 dicembre con la ventisettesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Ecco cosa è successo.

Manuel Bortuzzo, il rapporto con Lulù

Tra i protagonisti più seguiti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo è finito al centro dell’attenzione per via del suo rapporto con Lulù. Dopo un periodo distanti, infatti, i due, complice anche una crema rassodante, si sono riavvicinati.

Manuel Bortuzzo, la ventisettesima puntata del GF Vip

Tra i vari argomenti della ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato appunto del rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

I due sono stati invitati dal conduttore a recarsi nella love boat.

Signorini ha quindi affermato: “Ormai non vi staccate più voi due, vi trovo sempre che vi baciate. Lulù anche quando faceva la padrona di se stessa diceva non lo amo, nessuno ha creduto a ciò che ci diceva. Gli occhi di Manuel sono veramente cambiati, la vera svolta è la tua“.

Manuel Bortuzzo e Lulù, le dichiarazioni dei due concorrenti

Interpellato dal conduttore, Manuel Bortuzzo ha dichiarato: “Le emozioni che mi fa provare sono troppo forti per non essere vissute“. Lulù Selassié dal suo canto ha aggiunto: “Alla fine è meglio che è successo piano piano“. Manuel Bortuzzo ha poi aggiunto: “Tutto ciò che è successo ci è servito per arrivare a come siamo adesso“.

Per finire il conduttore ha chiesto alla principessa: “Entrando da quella porta rossa avresti mai detto che ti saresti innamorata proprio di lui?“. Lulù ha quindi risposto: “No e l’ho detto a Manuel un sacco di volte, i primi giorni che la nostra amicizia era appena nata già mi piaceva“.