Gf Vip, Katia nella bufera per una battuta

Katia Ricciarelli di nuovo al centro della bufera. L’ex moglie di Pippo Baudo avrebbe insultato Jessica Selassié utilizzando una battuta poco carina. il condizionale è d’obbligo, in quanto non è sicuro che la soprano si stesse rviolgendo alla principessa. Ricordiamo come Katia e Jessica stiano attualmente partecipando all’attuale edizione del Grande Fratello Vip.

Assieme a Jessica Selassié, nella Casa c’è anche sua sorella Lulù, che di recente ha fatto molto chiacchiarare il popolo del web grazie alla storia d’amore con Manuel Bortuzzo, sbocciato all’interno della Casa. Tornando a Katia Ricciarelli, cosa avrà detto di così grave? Andiamo ad analizzare la situazione.

Katia Ricciarelli: la battuta inopportuna notata dagli utenti social

Sembra esserci stato uno scivolone per Katia Ricciarelli. Il popolo dei social, sempre molto attento, ha riportato un video in cui l’artista canora fa una battuta inopportuna indirizzata (sembra) a Jessica Selassié.

Già in passato Katia è stata criticata per alcune affermazioni poco adatte al contesto del reality Mediaset.

Scivolone durante l’aperitivo

Nel video si assiste a un momento di relax per gli inquilini della Casa. Katia Ricciarelli e gli altri sono seduti mentre si godono un aperitivo con tanto di musica di sottofondo mandata dalla regia. Jessica Selassié a un tratto si alza per andare a ballare e nel corso della sua performance di danza, si sente Katia che sembra affermare: “Oh, che m*****a ragazzi!”.

Gli utenti social si sono scatenati chiedendo di nuovo l’espulsione di Katia.