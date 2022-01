Nella casa del GF Vip è scattato un bacio sulle labbra tra Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo che, ovviamente, non è passato inosservato ai fan.

Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo: il bacio

Sopra la casa del Grande Fratello Vip 6 è passato un aereo con uno striscione dedicato a Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan, definite “la coppia preferita” dei fan che lo hanno inviato.

Prese dall’entusiasmo per il messaggio ricevuto le due showgirl si sono scambiate un appassionato bacio sulle labbra che, ovviamente, non è passato inosservato sui social. In tanti tra i fan si chiedono se l’episodio resterà singolo o se, in futuro, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan sfrutteranno ancora questa loro preferenza agli occhi dei fan.

Miriana Trevisan al GF Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan è stata parimenti amanti e contestata.

In particolare a non convincere i fan è stata la sua iniziale liaison con Nicola Pisu, con cui alla fine ha affermato di non poter avere nulla più che una semplice amicizia. In seguito la showgirl si è scambiata un bacio appassionato con Biagio D’Anelli dentro alla casa di Cinecittà e sembra che i due siano intenzionati a proseguire la loro conoscenza anche quando lei lascerà la casa del GF Vip.

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli

Nelle scorse settimane è stato lo stesso Biagio D’Anelli a sottolineare che lui e Miriana riprenderanno a conoscersi e a frequentarsi non appena lei lascerà la casa del GF Vip. “Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci e stare insieme e continuare a viverci è sempre più forte, questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla”, ha ammesso Biagio, che purtroppo ha lasciato la casa del GF Vip dopo una brevissima permanenza.