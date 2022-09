Nel cast completo del GF Vip 7, annunciato in esclusiva da Davide Maggio, avevamo 23 concorrenti, per cui ne mancava uno all’appello. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, l’ultimo Vippone è l’attore Sergio Assisi.

GF Vip 7: Sergio Assisi è l’ultimo concorrente

L’ultimo concorrente del GF Vip 7, quello che mancava all’appello nel cast annunciato da Davide Maggio, è l’attore Sergio Assisi. Questa, almeno, è l’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi. E’ bene sottolineare che, al momento, Alfonso Signorini e il suo staff hanno confermato soltanto tre Vipponi, ovvero: Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich. La presenza di Sergio al GF Vip 7, quindi, va presa come quella degli altri concorrenti non ufficializzati.

Chi è Sergio Assisi?

Per quanti non lo sapessero, Sergio Assisi è un attore che nel suo curriculum vanta interpretazioni importanti, in film e fiction che hanno avuto un grande successo. Da Elisa di Rivombrosa a Capri, passando per Una pallottola nel cuore, L’Allieva, alcuni titoli della saga Purché finisca bene, Fratelli unici e A Napoli non piove mai: questi sono solo alcune delle pellicole che lo hanno visto nel cast.

GF Vip 7: il papabile cast

Il cast del GF Vip 7 dovrebbe essere composto da 24 concorrenti, 12 entreranno in Casa nella puntata di lunedì 19 settembre, mentre gli altri 12 nel corso della diretta di giovedì 22 settembre. I papabili Vipponi, oltre a Sergio Assisi, sono: Marco Bellavia, Giovanni Ciacci, George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Del Moro, Edoardo Donnamaria, Elenoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi, Gegia, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Ginevra Lamborghini, Sara Manfuso, Carolina Marconi, Nikita Pelizon, Amaurys Pérez, Pamela Prati, Cristina Quaranta, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Luca Salatino e Antonino Spinalbese.