Gerry Scotti Ritorna in Studio con La Ruota della Fortuna: Appuntamento Imperdibile il 13 Novembre 2025

Il 13 novembre 2025 ha visto un’altra emozionante puntata de La Ruota della Fortuna, il quiz che continua a conquistare il pubblico italiano. Nonostante le difficoltà iniziali legate alla sua voce, Gerry Scotti è tornato in studio, pronto a intrattenere i telespettatori con il suo consueto carisma.

La puntata ha preso il via con un’energica introduzione musicale da parte della band, che ha eseguito una versione di Sweet Home Chicago, omaggio ai Blues Brothers.

Il conduttore, divertito, ha dichiarato di aver desiderato cantare con loro, se solo avesse avuto la voce per farlo. Tuttavia, la sua condizione stava migliorando grazie ai suggerimenti della collega Samira Lui.

Un percorso di recupero

Gerry ha rivelato di aver seguito un trattamento particolare per recuperare la voce, basato su un rimedio tradizionale della sua famiglia. \”Sto meglio grazie a latte e pepe\”, ha dichiarato, aggiungendo che, per rendere il tutto più gustoso, ha preparato anche un piatto di cozze.

\”Mi piace l’impepata, e non so se il miglioramento è merito di questo piatto delizioso o del vino bianco, ma sono sulla strada giusta!\”.

Il campione in carica e il suo destino

La puntata si è poi concentrata sul campione in carica, Gabriele, che ha sfiorato la storica soglia dei 300mila euro. Nonostante i suoi sforzi, non è riuscito a completare la sfida finale, lasciando spazio ai nuovi contendenti. Il suo avversario, un giovane di nome Riccardo, ha avuto l’opportunità di emergere, dimostrando che la fortuna può cambiare in un attimo.

Il colpo di scena finale

Durante la puntata, Riccardo ha dimostrato notevole abilità, ma un errore cruciale ha messo in discussione la sua vittoria. Gerry ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, rivelando l’esito della prova finale: \”La spesa per un anno da Lidl\”. Questo premio ha reso la sua esperienza ancora più memorabile, permettendogli di guadagnare una somma considerevole.

Le emozioni e le sfide di Gerry Scotti

Gerry Scotti, visibilmente emozionato, ha esclamato \”Clamoroso!\” quando Riccardo è stato proclamato vincitore. Il conduttore ha accolto con orgoglio Gabriele, che ha lasciato il gioco con un bottino di 299.500 euro, sfiorando il traguardo dei 300mila euro, un’impresa che rimane ancora da raggiungere.

La puntata ha dimostrato ancora una volta l’abilità di Gerry Scotti di intrattenere e coinvolgere il pubblico, mantenendo alta la tensione e l’emozione. Con la prospettiva di un Torneo dei Campioni in arrivo, i telespettatori attendono di scoprire chi sarà il prossimo a tentare la fortuna sulla ruota.

Il gioco ha offerto non solo divertimento, ma anche un’ottima dose di emozioni e sorprese, confermando il suo posto nel cuore del pubblico italiano.