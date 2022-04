Secondo indiscrezioni sarebbe sempre più vicino il momento dell’addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne e sarebbe già in circolazione il nome di chi potrebbe prendere il suo posto.

Gemma Galgani: chi prenderà il suo posto

Secondo indiscrezioni Gemma Galgani potrebbe essere vicina al dire addio a Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che le ha regalato la popolarità.

La produzione avrebbe già in mente con chi sostituirla, ossia Ida Platano, diventata famosa a Uominie e Donne anche per essere una grande amica della dama torinese.

“Gemma deve stare attenta. Credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica. È evidente a tutti: Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto. Del resto la Galgani ha 72 anni, non rimarrà in tv per sempre”, ha rivelato una fonte anonima che lavorerebbe nel dietro le quinte del programma.

Al momento l’indiscrezione non ha ricevuto conferme o smentite, e i fan del programma sperano di saperne presto di più.

Gemma Galgani: l’addio a Uomini e Donne

Gemma Galgani è ormai una delle presenze fisse di Uomini e Donne ma in questi anni non è riuscita mai a realizzare il suo proposito di trovare finalmente l’amore all’interno dello show. In tanti si chiedono se Gemma lascerà il programma “da vincitrice”, ossia con la persona giusta al suo fianco, o meno.

La dama torinese non ha confermato né smentito le voci che la vorrebbero prossima all’addio.