Nella serata di giovedì 31 marzo 2022 è andata in onda su Italia 1 la prima puntata della nuova edizione di Battiti Live, la kermesse musicale condotta da Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis. Tra i tantissimi big della musica italiana presenti nella puntata anche un gradito ritorno, soprattutto per la gioia degli ex “teen” degli anni 2000, stiamo parlando dei Gemelli DiVersi.

Ecco chi sono, come sono oggi e il significato del nome della boy band milanese.

Gemelli Diversi: chi sono, come sono oggi e il significato del nome

I Gemelli DiVersi si sono esibiti in un medley dei dei propri brani più famosi, da Un attimo ancora (versione in chiave rap di Dammi solo un minuto dei Pooh) a Fotoricordo, fino ad arrivare anche a Mary, emozionando il pubblico un po’ per la canzone in sé, indubbiamente molto toccante e un po’ anche per ciò che questo gruppo ha significato per una generazione intera.

Ma come sono oggi i Gemelli DiVersi? Ebbene, sono cresciuti, alcuni di loro sono diventati anche padri, ma in fondo, al di là del tempo che passa e lascia i segni sul viso, non sono cambiati affatto.

I componenti della band

I Gemelli DiVersi sono composti da Grido, oggi conosciuto anche come Weedo, il dj e produttore THG, che oggi i più conosceranno come Takagi per il sodalizio con Ketra, Thema e Strano.

Grido, è Luca Aleotti e se il cognome non vi è nuovo è perché sì, è il fratello di J-Ax che ai tempi più gloriosi dei Gemelli DiVersi era la voce degli Articolo 31. Entrambi nati come rapper quindi, hanno fatto parte del collettivo degli Spaghetti Funk. Grido oggi è fidanzato con la modella Jill Nozzotti da cui ha avuto anche un bamino, Davide.

THG o Takagi è Alessandro Merli. Oltre ai Gemelli DiVersi, nella sua carriera ha collaborato con tantissimi artisti come Fedez, Rocco Hunt, Mr. Ketra e i Boomdabash. Per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno molte informazioni, si sa però che è padre di una bambina avuta dalla relazione con Monica Somma.

Thema è invece Emanuele Busnaghi e anche lui ha fatto esperienza musicale all’interno della crew degli Spaghetti Funk. Oltre alla passione per la musica (vi sorprenderà sapere che Thema ascolta anche molta musica metal) nella sua vita c’è anche quella per il calcio. Sul web non si trova molto riguardo la sua vita privata.

Strano è lo pseudonimo di Francesco Stranges. Anche lui come i colleghi ha fatto parte dello stesso collettivo di artisti ed è la parte del gruppo che si occupa delle “ballads”. Appassionato anche lui di sport e forma fisica, è un tifoso di calcio e pratica CrossFit. Ha anche un figlio di nome Federico.

Il significato del nome

Come spiegato più volte in diverse interviste dai membri della band, il nome Gemelli DiVersi ha più significati. Grido, THG, Thema e Strano venivano da due gruppi diversi: La Cricca, duo di Thema e THG e Rima nel Cuore, di Strano e Grido.

Il nome quindi rimanda alla necessità di tutti e quattro di fare musica, pur mantenendo stili differenti e rispettando le personalità di ognuno. Proprio per questo motivo, graficamente, “DiVersi” si scrive tutto attaccato, ma con la D e con la vi maiuscole. A distanza di tempo possiamo dirlo, la band ha fatto centro, se non altro perché ad oggi non esiste nessuno come loro.

L’entusiasmo sui social

Mai nessuno come loro, dicevamo. Lo dimostra anche l’entusiasmo con cui gli utenti sui social hanno accolto il ritorno del gruppo sul palco di Battiti Live. Twitter Italia si è letterlamente scatenato. In tantissimi infatti hanno postato i successi più famosi della band, tra cui proprio Mary, una canzone che in molti hanno giudicato intramontabile, anche solo per la tematica di cui tratta e di cui gli stessi Gemelli DiVersi si sono sempre mostrati molto orgogliosi.