Gala del pattinaggio artistico a Milano: dove vederlo e chi si esibirà

Gala di pattinaggio a Milano

La competizione darà i suoi verdetti, ma lo spettacolo continua: prima della cerimonia di chiusura, l’Ice Skating Arena di Milano ospita il Gala di pattinaggio delle Olimpiadi Milano‑Cortina 2026. Sabato 21 febbraio, dalle 20:00 alle 22:30, la pista si trasformerà in un palcoscenico dove atleti e artiste torneranno a esibirsi senza punteggi, con programmi pensati per emozionare.

Perché questo gala è diverso

Il gala è la parte più libera e teatrale del pattinaggio: via la tensione agonistica, dentro creatività, costumi scenografici e musiche che raccontano storie. Qui non si cerca il decimo extra, ma la capacità di catturare l’attenzione e di stabilire un rapporto diretto con chi guarda. È una performance collettiva che mescola interpreti di nazionalità e discipline diverse, con l’unico obiettivo di divertire e sorprendere.

Formato e atmosfera

La serata è una sorta di maratona di numeri — solisti, coppie e danze si alternano in circa due ore e mezza di spettacolo.

Senza giudici in pista, le routine possono osare scelte sceniche più libere; l’atmosfera è rilassata, festosa, e il contesto olimpico aggiunge un valore simbolico a ogni uscita sul ghiaccio.

Chi salirà in pista

Il gala riunisce campioni affermati e giovani promesse. Tra le figure attese spicca Carolina Kostner, bronzo olimpico e ambassador di Milano‑Cortina 2026, protagonista dell’apertura con un numero pensato per coinvolgere il pubblico più giovane. Nel singolo femminile compaiono nomi di rilievo come Alysa Liu e Kaori Sakamoto; nel singolo maschile, attenzione puntata su Ilia Malinin per le sue soluzioni tecniche e sull’azzurro Daniel Grassl, noto anche per l’impatto scenico delle sue esibizioni.

Coppie e danza offriranno momenti di grande impatto: tra i nomi attesi ci sono Sara Conti e Niccolò Macii e Charlène Guignard e Marco Fabbri, che porteranno coreografie studiate per restare impresse.

Come seguire l’evento

Chi non potrà essere presente in Arena avrà comunque la possibilità di vedere il gala in diretta: la copertura gratuita sarà garantita da Rai 2, con streaming anche su RaiPlay. Per chi preferisce le piattaforme pay ci saranno opzioni su Eurosport, Discovery+, DAZN, TIMVision e Prime Video Channels.

Biglietti e informazioni pratiche

I biglietti per assistere dal vivo sono ancora acquistabili sulla biglietteria ufficiale di Milano‑Cortina 2026. Sulla piattaforma trovate dettagli su disponibilità, fasce di prezzo e modalità di ritiro. Prima di partire, vale la pena consultare le sezioni dedicate all’accessibilità e alle regole d’ingresso: lì sono spiegate procedure, limitazioni e informazioni sui parcheggi e sui trasporti locali.

Perché non mancare

Il Gala è l’ultimo atto del programma di pattinaggio: offre uno sguardo diverso sullo sport, dove la priorità è il gesto, la musica e l’impatto visivo piuttosto che il risultato. Le esibizioni, pensate per coinvolgere anche chi non segue abitualmente il pattinaggio, hanno spesso il potere di avvicinare nuovi spettatori e di lasciare immagini durature nella memoria collettiva.