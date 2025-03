Un episodio divertente alla Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week è un evento che attira l’attenzione di celebrità e influencer, e quest’anno non ha deluso le aspettative. Tra i protagonisti, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno catturato l’attenzione non solo per il loro stile, ma anche per un episodio imbarazzante che ha fatto sorridere tutti. La coppia, che ha recentemente affrontato voci di crisi, ha dimostrato di essere più unita che mai, scacciando via i pettegolezzi con un momento di ilarità.

Il malinteso con l’auto di Elisabetta Gregoraci

Durante la sfilata di Ermanno Scervino, Giulia e Tony si sono diretti verso un’auto scura, convinti che fosse la loro. Giulia, già pronta a salire, è stata fermata dall’autista che ha rivelato che il veicolo era destinato a Elisabetta Gregoraci. La reazione di Giulia è stata di sorpresa e divertimento, mentre Tony, distratto dai fan, non si era accorto dell’errore. Questo episodio ha strappato una risata a tutti i presenti, dimostrando che, nonostante le voci di crisi, la coppia è più affiatata che mai.

Elisabetta Gregoraci: tra imprevisti e risate

Elisabetta Gregoraci, presente alla Fashion Week, ha vissuto una giornata ricca di imprevisti. Oltre alla gaffe con l’auto, la soubrette ha condiviso sui social un episodio divertente in cui è caduta, lamentandosi di un possibile infortunio. Nonostante il piccolo incidente, ha mantenuto il sorriso, dimostrando di avere un grande senso dell’umorismo. Inoltre, ha ricevuto una torta di compleanno per una persona sbagliata, aggiungendo un ulteriore tocco di ironia alla sua giornata.

Giulia e Tony: amore e affiatamento

La presenza di Giulia De Lellis e Tony Effe alla Milano Fashion Week ha messo a tacere le voci di crisi che circolavano negli ultimi tempi. Dopo il Festival di Sanremo, si era parlato di litigi tra i due, ma il loro comportamento affettuoso e divertente ha dimostrato che la loro relazione è solida. Giulia e Tony, insieme dalla scorsa estate, convivono già a Milano e sembrano più uniti che mai, pronti a affrontare qualsiasi pettegolezzo con il sorriso.