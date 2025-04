Un viaggio nel passato attraverso gli occhi dei più giovani

In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione, la Rai presenta Fuochi d’artificio, una fiction che promette di incantare il pubblico con una storia avvincente e toccante. Ambientata nel 1944, la serie segue le avventure di quattro ragazzi, Marta, Davide, Sara e Marco, che decidono di unirsi alla lotta partigiana per liberare l’Italia dalla guerra e dal fascismo. Questo racconto, ispirato al romanzo di Andrea Bouchard, offre una prospettiva inedita sulla Seconda guerra mondiale, mettendo in luce il coraggio e la determinazione dei più giovani.

Un cast giovane e talentuoso

La regista Susanna Nicchiarelli ha scelto un cast composto principalmente da giovani attori, molti dei quali alla loro prima esperienza sul set. Anna Losano interpreta Marta, la più piccola del gruppo, ma dotata di un coraggio straordinario. Lucas Charles Brucini è Davide, il leader della banda, mentre Lorenzo Enrico interpreta Marco, il suo migliore amico. Carlotta Dosi veste i panni di Sara, una combattente determinata, e Carlo Signoris interpreta la nonna Olga. Questo mix di talenti emergenti e attori esperti promette di dare vita a personaggi indimenticabili.

Un messaggio di unità e speranza

Fuochi d’artificio non è solo una storia di avventura, ma anche un racconto di unità e speranza. La regista ha dichiarato di voler creare un prodotto che parli a diverse generazioni, unendo ragazzi, genitori e nonni in un’esperienza condivisa. La serie si propone di trasmettere valori importanti come il coraggio, la solidarietà e la resistenza, elementi fondamentali per comprendere il nostro passato e costruire un futuro migliore. Con una narrazione che mescola fantasia e realtà, la fiction si propone di intrattenere e educare, rendendo omaggio a un periodo cruciale della nostra storia.

Quando e dove vedere Fuochi d’artificio

La serie andrà in onda su Rai 1 in tre serate, con due episodi il 15 e 22 aprile e il terzo episodio il 25 aprile, giorno della Liberazione. Inoltre, i primi due episodi saranno disponibili in anteprima su RaiPlay a partire dal 13 aprile. Non perdere l’occasione di seguire questa avventura che promette di emozionare e far riflettere, portando sullo schermo una parte importante della nostra storia attraverso gli occhi di chi ha il futuro davanti a sé.