Funerali Antonio Casagrande: le esequie si sono svolte nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini in piazza degli Artisti al Vomero. Tanti gli artisti presenti per salutare l’attore per l’ultima volta.

Nella mattinata di venerdì 29 luglio, sono stati celebrati i funerali di Antonio Casagrande. Le esequie sono state organizzate presso la parrocchia di San Giovanni dei Fiorentini, in piazza degli Artisti, al Vomero. L’attore si è spento nella giornata di mercoledì 27 luglio all’età di 91 anni, come rivelato dal figlio Maurizio Casagrande.

La chiesa, aperta alle 10:30, ha accolto i parenti del defunto, gli amici e tanti artisti che hanno voluto partecipare alla funzione funebre per salutare per l’ultima volta l’artista partenopea.

Erano presenti, infatti, personaggi come Isa Danieli e Vincenzo Salemme.

Il ricordo del figlio Maurizio

Prima che i funerali del padre avessero inizio, Maurizio Casagrande ha voluto omaggiare l’artista. Ricordando l’attore e genitore, ha dichiarato: “La prima angoscia, oltre alla tragica notizia, è stato il terrore che non fosse ricordato e non fosse nel cuore della gente. Poi mi sono accorto che c’è un amore infinito. Sono felice, nel dolore. Napoli ha perso un attore come papà che era la cartolina più bella di questa città.

È come se fosse morto il Vesuvio”.