Frangia riccia: come ottenerla

Molte donne desiderano la frangia riccia, ma hanno timore che il risultato possa non essere dei migliori. In realtà è possibile ottenerla e prendersene cura in modo ottimale, seguendo i giusti consigli.

La frangia riccia: una scoperta che cambia il look

Molte donne vorrebbero trovare il coraggio di farsi la frangia riccia, ma c’è sempre un po’ di timore che il risultato possa non essere bello come vorrebbero. Superare questa paura potrebbe farvi abbracciare il cambiamento con grande stupore, perché in realtà una frangia riccia può essere davvero perfetta e riuscire a rendere il look più sbarazzino e frizzante. Per natura, la frangia ha sempre un forte impatto sui lineamenti e sulle proporzioni del viso.

È normale che un taglio di capelli con la frangia cambi completamente l’aspetto di una persona, ma potrebbe farlo in meglio. Potrebbe, per esempio, ammorbidire il viso e aggiungere definizione agli zigomi. A seconda del punto in cui viene tagliata, può essere utilizzata per accentuare o attirare l’attenzione su alcune caratteristiche del proprio viso e per cambiare completamente il proprio look.

Frangia riccia: volume e consistenza

La parrucchiera Micha G ha spiegato che una delle cose che mostra alle clienti con la frangia riccia è l’aspetto che hanno i capelli visti dall’alto.

La frangia aggiunge volume e consistenza extra, che sono davvero molto utili, in modo particolare per i ricci e rendono il look più interessante e leggero. “La frangia è estremamente versatile: può essere audace, appariscente e drammatica e può migliorare l’acconciatura nel suo complesso senza sovrastarla” ha dichiarato Vernon François, parrucchiere dello Yorkshire famoso per il suo lavoro con i capelli ricci e afro. La frangia è sicuramente una dichiarazione di stile, che può valorizzare il look complessivo e farvi apparire più in ordine ma nello stesso tempo anche ringiovanire il vostro aspetto. “Le persone sono spaventate dall’impegno che la frangia comporta, ma in realtà si tratta solo di 10 minuti ogni mattina” ha dichiarato l’hairstylist Mark Townsend.

Frangia riccia: manutenzione e risultati

La frangia riccia rende la cura dei capelli più difficile e più facile nello stesso tempo. Assorbendo molto più sudore dal viso, la frangia si sporca più velocemente e questo significa che bisogna lavare i capelli molto più spesso, con tutto quello che comporta, ovvero l’utilizzo di svariati prodotti a seconda delle proprie abitudini. Ovviamente, bisogna anche tagliare i capelli ogni due settimane. Alle fine, però, ne vale davvero la pena, perché impegnandosi al massimo per prendersi cura della propria frangia e mantenerla in ordine, si otterranno dei risultati davvero unici in fatto di stile. Nel corso del tempo la frangia, e di conseguenza il taglio, si evolve e cambia, anche a seconda dei propri gusti. Le donne che temono di pentirsi di questa scelta possono anche decidere, parlando con il parrucchiere, di fare le cose in modo graduale, magari lasciando inizialmente la frangia un po’ più lunga e accorciandola di più in seguito. Molte avranno bisogno di vedere come funziona la frangia e se si sentono realmente a proprio agio con questo stile.