Un legame speciale tra nonno e nipoti

Franco Lucia, il padre del noto rapper Fedez, ha recentemente condiviso dettagli affascinanti sulla sua vita familiare e sulla sua passione per la cucina. In un’intervista esclusiva, ha rivelato come trascorre il tempo con i suoi adorati nipoti, Leone e Vittoria, che, dopo la separazione dei genitori, sono stati allontanati dai riflettori. Nonostante la loro assenza sui social, Franco assicura che i piccoli visitano regolarmente i nonni, partecipando a divertenti pigiama party e momenti di cucina insieme.

La passione per la cucina e i segreti di famiglia

Franco Lucia ha sempre avuto una grande passione per la cucina, una passione che ha trasmesso ai suoi nipoti. Durante le loro visite, i bambini non solo si divertono, ma imparano anche a cucinare. Franco ha raccontato di come, una sera, Vittoria abbia infarinato i bocconcini di pollo al latte, mentre Leo ha espresso il suo amore per le uova strapazzate. La cucina diventa così un momento di condivisione e apprendimento, dove i piccoli possono esprimere le loro preferenze culinarie, come nel caso di Vittoria che chiede le uova “all’occhio di due”.

Un padre orgoglioso e un nonno affettuoso

Franco non si limita a raccontare la sua passione per la cucina, ma condivide anche aneddoti toccanti sulla sua relazione con Fedez. Ha parlato del periodo difficile in cui il figlio ha affrontato una malattia seria, esprimendo la sua paura e il suo sostegno incondizionato. Nonostante il successo di Fedez, Franco sottolinea l’importanza del lavoro e della dignità, valori che ha sempre cercato di trasmettere al figlio. Oggi, il legame tra padre e figlio è più forte che mai, così come quello tra nonno e nipoti, che rappresentano una fonte di gioia e orgoglio per Franco.