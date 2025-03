Il ritorno di un programma amato

Il 23 marzo segna il ritorno di un appuntamento atteso da molti: “Da noi… A ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, tornerà in onda su Rai1 a partire dalle . Questo show domenicale è diventato un punto di riferimento per chi ama le storie di vita, le scelte coraggiose e le emozioni autentiche. Ogni puntata è un viaggio attraverso le esperienze di personaggi noti e meno noti, che condividono con il pubblico le loro storie di rinascita e cambiamento.

Ospiti speciali e storie toccanti

La puntata del 23 marzo promette di essere ricca di ospiti interessanti. Tra i protagonisti ci sarà Fiorella Mannoia, la celebre cantautrice che ha recentemente ripreso il suo tour “Fiorella Sinfonica – Live con Orchestra”. Fiorella avrà l’opportunità di raccontare momenti significativi della sua carriera e di anticipare i suoi prossimi concerti, tra cui un evento speciale alle Terme di Caracalla il 3 e 4 giugno.

Inoltre, il comico Maurizio Battista sarà presente per parlare del suo nuovo film “Tu quoque”, in uscita il 3 aprile. La trama del film, che lo vede protagonista in un’avventura nella Roma del 44 a.C., promette di regalare risate e riflessioni al pubblico. Non mancherà una sezione dedicata all’astrologia con Paolo Fox, che presenterà il suo libro “L’oroscopo 2025”, un must per gli appassionati di stelle e previsioni.

Talenti emergenti e nuove sfide

Un altro ospite molto atteso è Alessandro Gervasi, un pianista prodigio di soli 6 anni, che ha già conquistato il pubblico con la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Alessandro interpreterà il giovane Peppino di Capri in un film tv a lui dedicato, in onda su Rai1 il 24 marzo. Infine, l’attrice Antonia Truppo, nota per i suoi ruoli in produzioni di successo, sarà presente per discutere della sua carriera e delle sfide che affronta nel mondo dello spettacolo.

“Da noi… A ruota libera” non è solo un talk show, ma un contenitore di storie che ispirano e commuovono. Ogni domenica, Francesca Fialdini riesce a creare un’atmosfera intima e coinvolgente, dove il pubblico può sentirsi parte di un racconto più grande. Per chi non potrà seguire la diretta, le puntate saranno disponibili in replica e in streaming su RaiPlay, permettendo a tutti di recuperare le emozioni vissute durante lo show.