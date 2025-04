Un pomeriggio di emozioni con Francesca Fialdini

Il 20 aprile, il salotto di Da noi… a ruota libera si prepara a ospitare una puntata speciale per Pasqua, condotta da Francesca Fialdini. Il programma, che va in onda su Rai1 alle , si distingue per il suo approccio sincero e coinvolgente, dove gli ospiti condividono le loro storie di vita, successi e sfide superate. Quest’anno, il pubblico potrà assistere a un mix di musica, emozioni e racconti che promettono di toccare il cuore di tutti.

Ospiti d’eccezione: Donatella Rettore e Luisa Corna

Tra i volti più attesi della puntata, spicca Donatella Rettore, icona della musica italiana. Con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, la cantautrice si racconterà senza filtri, ripercorrendo i momenti salienti della sua vita artistica e personale. La sua intervista sarà un viaggio tra successi, battaglie e rinascite, con un focus sulla donna dietro il personaggio pubblico.

Insieme a lei, Luisa Corna presenterà il suo nuovo singolo, Il giorno giusto, un brano che segna un ritorno alle origini per l’artista. Luisa parlerà del suo percorso artistico e delle scelte personali che l’hanno portata a vivere lontano dai riflettori, rivelando un lato intimo e autentico della sua vita.

Storie di vita quotidiana con Nonna Luigina e Davide Moia

Non mancheranno momenti di freschezza e genuinità, grazie alla presenza di Nonna Luigina e suo nipote Davide Moia. Questa coppia, diventata famosa sui social, condivide con il pubblico la loro vita nell’azienda agricola di famiglia, raccontando con ironia e spontaneità le piccole gioie quotidiane. La loro storia rappresenta un simbolo di autenticità e di valori familiari, un messaggio di amore e semplicità che conquista il cuore di molti.

Francesca Fialdini, con la sua conduzione garbata, guiderà il pubblico attraverso queste storie, creando un’atmosfera di intimità e connessione. La puntata di Pasqua si preannuncia ricca di emozioni, risate e riflessioni, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona televisione.