Food delivery: le box ricette di HelloFresh sono la nuova tendenza del momento

Ordinare il cibo a domicilio è ormai diventata un’abitudine per molti italiani, che quando non hanno il tempo di andare a fare la spesa sanno di poter contare su un servizio di delivery ormai più efficiente che mai. Da quando è scoppiata la pandemia nel nostro Paese, sono cambiate molte cose e si è andato rivoluzionando anche il modo di concepire i pasti a casa. A poco a poco, hanno preso piede i servizi di delivery che si sono rivelati comodissimi e ai quali ci siamo abituati. Di recente però è sbarcato anche in Italia HelloFresh, che non è un semplice delivery e che sembra piacere davvero tantissimo. Si tratta della nuova tendenza del momento: un servizio che consente di ricevere direttamente a casa tutto il necessario per preparare dei pasti sempre nuovi ed originali. Possiamo infatti trovare nei box ingredienti ricette ed istruzioni passo passo per realizzare piatti gustosi in modo semplice, toccando con mano le materie prime che sono sempre freschissime e di prima qualità. Scopriamo però come funziona.

Cosa contengono le box ricette di HelloFresh

I meal kit di HelloFresh sono delle box che contengono tutto quello che occorre per preparare diverse ricette. Troviamo dunque gli ingredienti, freschissimi e di ottima qualità, già porzionati e pesati che sono solo da tagliare e le istruzioni passo passo per cucinarli. Ogni ricetta prevede una spiegazione dettagliata, dunque chiunque può preparare degli ottimi piatti con HelloFresh perché non c’è mai niente di eccessivamente complicato.

Per quanto riguarda invece le dosi, queste si scelgono al momento della sottoscrizione dell’abbonamento. Si indicano il numero di pasti che si vogliono ricevere ogni settimana ed il numero di persone presenti in famiglia. In questo modo, si ricevono gli ingredienti giusti per la preparazione dei propri piatti e si evitano gli sprechi alimentari: non si butta via nulla!

Naturalmente, ogni settimana si possono scegliere le ricette che si preferiscono tra moltissime opzioni a disposizione. Nessuna sorpresa dunque: ogni abbonato è libero di preparare quello che vuole ma tutto diventa decisamente più facile e divertente.

I vantaggi dei meal kit di HelloFresh

Ormai possiamo proprio dirlo: i meal kit di HelloFresh sono la nuova tendenza del momento. Sbarcato in Italia da poco, questo servizio sta già spopolando e siamo certi che nel prossimo futuro saranno sempre di più le persone che sceglieranno di abbonarsi. D’altronde, i vantaggi di HelloFresh sono davvero moltissimi.

Innanzitutto, si risparmia tempo prezioso perché non si deve più andare a fare la spesa al supermercato e nemmeno scervellarsi per trovare ogni giorno una ricetta da proporre a tavola. Si riduce in modo notevole lo spreco alimentare, perché gli ingredienti sono già dosati e dunque non si avanzano cibi in frigorifero che rischiano di scadere. Non solo: HelloFresh permette anche di adottare uno stile di vita più sostenibile perché questa è la prima compagnia di meal kit a zero emissioni. Adotta un packaging sostenibile, si approvvigiona direttamente dai produttori locali e compensa la produzione di CO2 con iniziative e progetti specifici.