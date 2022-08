Flora Canto ed Enrico Brignano sono convolati a nozze il 30 luglio a Ladispoli, con il mare a fare da sfondo alla loro bella storia d’amore. Enrico Brignano, poco prima del fatidico sì, ha postato una foto in smoking blu su Instagram, svelando a tutti il suo outfit e anche il suo stato d’animo: “Riflessivo, pensieroso e innamorato”; ha infatti scritto.

Flora Canto, invece, decisamente più riservata sui social, non ha mostrato a tutti il vestito che è trapelato comunque dalle foto degli invitati. L’abito dell’ex tronista di Uomini e Donne è rigorosamente bianco. La marca scelta dalla sposa è stata Pronovias, il che immediatamente colloca il vestito in una determinata – per quanto ampia – fascia di prezzo. Solitamente i prodotti di Pronovias si aggirano tra i duemila e diecimila euro, dunque anche quello della novella sposa rientra nella categoria.

Flora Canto in abito bianco: tutto sul vestito della sposa

Il vestito è decisamente romantico e delicato: ricamato sul corpetto, è poi tutto tulle per la vaporosa gonna. Flora Canto aveva le spalle lasciate scoperte dall’abito con lo scollo a cuore e ha scelto poi uno chignon morbido per l’acconciatura, sulla quale era adagiato un immancabile velo ricamato. Sebbene lo strascico dell’abito non fosse troppo lungo questo, per affrontare la serata danzereccia di festeggiamenti, è stato prontamente sostituito con un vestito più gestibile.

Anche questo secondo outfit è targato Pronovias, marchio che deve davvero aver conquistato il cuore della neo-sposa (e certamente anche quello di Enrico Brignano!). Tolto l’ingombro della lunga e vaporosa gonna, Flora Canto ha optato per un abito fasciante a sirena, sempre bianco, con una coda appena accennata. Una scelta che ha senza dubbio ha valorizzato le sue forme.

La similarità del bustier e dello scollo, tuttavia, fa ipotizzare dalle prime foto che potrebbe trattarsi anche dello stesso vestito “scomposto”, ovvero che al primo abito si potesse togliere la gonna di tulle attuando così una rapida ma efficace trasformazione. Potrebbe trattarsi di una scelta piuttosto intelligente, ma i primi scatti, per lo più rubati dai profili degli invitati sui social, non chiariscono benissimo questo punto.

Flora Canto: le nozze con Enrico Brignano

Flora Canto (39 anni) ed Enrico Brignano (56 anni) sono insieme dal 2014 e hanno due figli, Martina, nata nel 2017, e Nicolò, nato nel 2021. A fare da damigella d’onore della sposa è stato un altro nome molto noto del mondo dello spettacolo, nonché chiaramente amica della sposa: Tosca d’Aquino.

I due si sono sposati dopo quello che hanno sempre definito “un colpo di fulmine”: amore a prima vista, per loro, che sono stati presentati a vicenda da un amico in comune, Giancarlo Magalli. Una bella storia a lieto fine quella della loro affiata famiglia, immortalata in tante foto del lieto giorno che li mostrano felici, soddisfatti e uniti.

Il ricevimento, molto romantico, si è tenuto nei giardini dell’hotel La Posta Vecchia. Il primo ballo si di Enrico Brignano e Flora Canto è stato invece sulle note di L’emozione non ha voce di Adriano Celentano.