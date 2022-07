Tommaso Stanzani è un nome che ormai riecheggia nella testa del pubblico. Il ventenne di Bologna, ex pattinatore professionista ora dedito alla danza e alla musica, è stato tra gli allievi di Amici 20 (edizione 2021). Pur venendo eliminato già alla terza puntata del serale, continua la sua carriera con un pubblico sempre più nutrito al seguito.

Non da poco, poi, è stato il chiacchiericcio sollevato attorno alla sua figura da quando, ormai quasi un anno fa, ha intrapreso una relazione con Tommaso Zorzi.

Flor de Luna di Tommaso Stanzani: testo e significato

Ma ora il motivo per cui si torna a parlare di Tommaso Stanzani è prettamene professionale. Difatti, dopo il singolo Origami, che ha ottenuto 100mila stream, l’artista torna con un nuovo pezzo intitolato Flor de Luna.

Si tratta di una bachata latin pop dal ritmo sensuale e appassionato, che è stata rilasciata ufficialmente oggi su TIMMUSIC ed è ora disponibile su tutte le piattaforme.

Fioccano già i primi commenti, tutti positivi: “Troppo bella, ti entra nella testa, bravissimo, ogni volta ci regali emozioni”, “Canzone gradevole, ballabile, potrebbe essere un successo”, “Esplosivo”. Così commentano i fan che diventano sempre più numerosi per Tommaso Stanzani, che già conta 508mila followers su Instagram!

Sembra che la fama sia destinata ad aumentare per il giovane e poliedrico artista: dopo essersi aggiudicato il titolo di Campione Italiano nel pattinaggio dal 2014 al 2016 e aver poi dedicato la sua vita e il suo impegno alla danza, pare che Tommaso Stanzani sia pronto a sbaragliare anche il mondo della musica.

Tommaso Stanzani: il significato della canzone Flor de Luna

Il brano è stato scritto da Tommaso Stanzani assieme a Mattia Cino Cerri (che è anche producer del pezzo), Alex Brognara, Zo Vivaldi e Hank. Si tratti di nomi noti e importanti nello scenario pop del nostro paese e anche in quello latino a livello internazionale, il che proietta Tommaso Stanzani a un nuovo livello di possibilità e crescita nel settore musicale.

Per quanto riguarda il testo, Tommaso Stanzani lo ha così descritto: ”Flor de Luna è quell’oasi felice che trovi in un solo sguardo, dove puoi ricavare quello spazio senza tempo in cui puoi perderti nell’amore che sboccia come un fiore delicato sotto la luna. Una musica sensuale che ti riporta alla voglia di quei baci salati, come la magia di un’emozione che si ripete all’infinito”. Una canzone d’amore, quindi, che evoca subito l’immagine di Tommaso Zorzi e la relazione tra i due, cui i fan sembrano tenere molto.

A rilanciarlo nelle stories di Instagram è stato proprio Zorzi, ovviamente, che ha proposto l’ascolto del brano ai quasi due milioni di follower che lo seguono. Una pubblicità non da poco per il giovane artista in ascesa. Zorzi a tala proposito è stato abbastanza criptico: solo una storia che rimanda al link del brano e un “fuori ora” accompagnato da un cuoricino. Chissà se esprimerà ai suo fan cosa pensa di un brano tanto toccante e pregno di emozioni scritto proprio dal suo ragazzo!