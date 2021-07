Quando si disputano manifestazioni sportive molto importanti come succede con gli Europei di calcio 2021, è inevitabile che a destare la curiosità dell’occhio sempre attento del gossip e non solo, non siano solo i calciatori, ma anche le dolci metà dei nostri campioni della Nazionale.

Tra queste, figura anche la bellissima Flavia Toloi, la moglie del difensore azzurro Rafael Toloi. Scopriamo qualcosa in più su di lei e anche su come è nata la loro storia d’amore.

Chi è Flavia Toloi

Se le vite dei calciatori arrivano ad essere inevitabilmente sotto i riflettori, scandagliate continuamente da giornali del settore, di gossip e appassionati da tutto il mondo, ci sono delle volte in cui probabilmente per cercare di mantenere un equilibrio estremamente necessario per la vita famigliare o di coppia, chi è accanto a loro sceglie di condurre una vita molto più riservata rispetto al compagno.

Proprio come ha fatto Flavia Toloi. Sulla donna infatti non sappiamo molto, non abbiamo informazioni per quanto riguarda la sua data di nascita per esempio, o la sua famiglia d’origine.

Sappiamo però che così come il marito Rafael Toloi è originaria del Brasile, che nel suo paese natale, Flavia Toloi ha frequentato gli studi fino all’università e che in passato ha lavorato in un ospedale, ricoprendo un importante ruolo da responsabile.

Attualmente per seguire il marito, vive insieme alla sua famiglia in Italia, a Bergamo.

Chi è Flavia Toloi: vita privata

Come dicevamo all’inizio, Flavia Toloi preferisce mantenere il riserbo sulla sua vita privata. Abbiamo però alcune informazioni sulla sua bella storia d’amore, poi culminata in matrimonio, con il calciatore Rafael Toloi. La coppia, come spesso accade, si è conosciuta tramite alcuni amici in comune quando lui giocava ancora nel Goias e si è sposata nel 2013, dopo molti anni di fidanzamento.

Flavia Toloi e il marito sono successivamente diventati genitori per la prima volta nel 2014 con la nascita della primogenita Maria e nel 2020 con l’arrivo del loro secondo figlio Leonardo.

Chi è Flavia Toloi: curiosità

Se con i vip e chi li accompagna, spesso si riescono a reperire alcune informazioni grazie all’utilizzo dei social network, con Flavia Toloi sembra essere davvero un’impresa. Nonostante sia presente su Instagram e abbia anche qualche fan page che la sostiene, il profilo della moglie del calciatore risulta essere privato, almeno per il momento.

Ha però rilasciato qualche intervista, attraverso cui ha dichiarato di apprezzare molto il calcio e di seguire il marito, quando può, allo stadio insieme alla figlia più grande.