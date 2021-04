Anche se per molti potrebbe sembrare quasi surreale, le erbe e le piante sono cure medicinali vere e proprie e la disciplina che le studia e le utilizza è la fitoterapia. Vediamo qui di seguito che cos’è la fitoterapia e a che cosa serve.

Fitoterapia: che cos’è?

La fitoterapia, dal greco “phyton” che significa “pianta” e “therapeia” che significa “cura”, è una disciplina antichissima che studia e prevede l’utilizzo di piante e erbe o estratti di queste per la cura di diverse malattie e per la preservazione/mantenimento del benessere psicofisico. Detto in altre parole, questa scienza si serve di piante ed erbe medicinali a fini terapeutici oppure impiega queste per estrarre le molecole utili e necessarie da usare per produrre fitoterapetici, prodotti erboristici e farmaci.

Tra le piante ed erbe medicinali, possiamo far rientrare tutte le specie vegetali che, se utilizzate sull’uomo, sia internamente che esternamente, producono un’azione farmacologica.

Ma non solo: la fitoterapia, oltre a studiare e ad osservare l’uso e le proprietà delle piante medicinali, indaga come dovrebbero essere lavorate e impiegate, secondo quali dosaggi dovrebbero essere assunte e quali potrebbero essere i possibili effetti collaterali.

Nel corso dei secoli, questa disciplina antichissima ha assunto sempre più credibilità e valore, arrivando ad essere al giorno d’oggi riconosciuta alla stregua delle altre scienze curative.

Sempre più persone infatti la scelgono e fanno ricorso a soluzioni fitoterapiche o erboristiche per risolvere problemi di salute, prevenire diverse patologie e mantenersi in forma.

A che cosa serve?

Dalle premesse qui sopra elencate, è possibile prevenire e curare diverse patologie e disturbi di bassa o media entità e prevenirle preservando uno stato di benessere psicofisico, rafforzando ad esempio il sistema immunitario. Ovviamemente le cure fitoterapiche possono essere associate alle cure e ai farmaci più tradizionali. Nello specifico, la fitoterapia interviene nei seguenti casi: