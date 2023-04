La Pasqua 2023 si avvicina e l'occasione per condividere momenti in famiglia e in amicizia si fa sentire: ecco alcuni titoli da vedere in compagnia

La Pasqua 2023 è alle porte e ci sono alcune tradizioni che non vedono l’ora di essere rispettate. Tra pranzi in famiglia, ore al ristorante e riposino post pranzo sul divano, la domenica pasquale è un’occasione imperdibile da passare in compagnia delle persone più care. Anche la televisione diventa una fedele compagna il giorno di Pasqua, ma quali sono i film da vedere durante la giornata? Ecco qualche consiglio!

I migliori film da vedere a Pasqua

La Pasqua è una giornata che raccoglie gli affetti e regala momenti preziosi da passare in compagnia delle persone a cui si tiene. Stare insieme la domenica di Pasqua è una tradizione e tra un brindisi e l’altro, c’è anche il momento in cui ci si siede sul divano in compagnia o, una volta arrivati a sera, ci si gode un bel film in totale relax. Le opzioni sono diverse e ce n’è per tutti i gusti: andiamo alla scoperta di alcuni grandi classici da godersi a Pasqua 2023.

La Passione di Cristo

È forse uno dei film più violenti ed espliciti. È ricco di tensione, di emozione, di grande passione, proprio come recita il titolo. Diretto da Mel Gibson, La Passione di Cristo (2004), è uno di quei film da vedere almeno una volta nella vita. Se il tema della vita di Gesù, la pellicola fa al caso vostro. Attenzione solamente all’età, perché La Passione di Cristo è vietato ai minori di 17 anni.

Il Principe d’Egitto

Datato 1998, Il Principe d’Egitto è un film che rispetto al precedente si adatta alla perfezione a tutta la famiglia. Si tratta di un cartone fatto a film e racconta la straordinaria vicenda di Mosè e dell’Esodo. L’intento è proprio quello di raccontare la storia anche ai più piccoli, che rimangono sempre affascinati e coinvolti: ottima scelta!

Jesus Christ Superstar

Un film incredibile, un film da vedere obbligatoriamente, Pasqua compresa. Si tratta della trasposizione cinematografica di un musical rock su Gesù e si chiama Jesus Christ Superstar. Le sue canzoni e la sua energia hanno coinvolto negli anni intere generazioni e nonostante il passare degli anni, il film rimane un diamante assoluto.

Le 5 Leggende

Alterniamo il mood pasquale con un altro film-cartone eccezionale. Si tratta de Le 5 Leggende, film diretto da Peter Ramsey e datato 2012, il cui intento è quello di raccontare tutti i mitici guardiano del Natale, della Pasqua e di altre magie dell’infanzia. Una pellicola animata ricca di personaggi curiosi capace di coinvolgere grandi e piccini: perfetta per Pasqua.

Cena con delitto – Knives out

Cambiando completamente genere (chi ha detto che a Pasqua si debbano per forza vedere film inerenti alla festività?), Cena con delitto – Knives out potrebbe essere un’ottima opzione. Da vedere in compagnia di amici e amiche o con la persona che si ama, il film è in grado di coinvolgere dal minuto 1: riuscirete a scoprire l’assassino?

La Pasqua 2023 sta per arrivare e la scelta dei film si rivela interessante. In base alle vostre preferenze, dunque, vi basterà sfogliare i cataloghi delle varie piattaforme streaming e scegliere il contenuto più adatto al vostro mood e alla vostra curiosità.